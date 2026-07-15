Прокуратура Барнаула взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса до Москвы на 10 часов

В нескольких сибирских городах из‑за позднего прибытия самолетов сдвинулись графики вылетов

15 июля 2026, 16:18, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В аэропортах Барнаула, Кемерова и Омска 15 июля наблюдаются задержки вылетов. Об этом сообщила пресс‑служба Западно‑Сибирской транспортной прокуратуры.

Проблемы затронули рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Северный ветер". Сейчас транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия — они контролируют, чтобы пассажиры получили все положенные при задержке рейса услуги.

Так, на десять часов изменился график вылета в Барнауле: рейс "Аэрофлота" по маршруту Барнаул — Москва должен был отправиться в 06:55, но вылет перенесли на 16:55. Кроме того, был задержан еще один рейс, правда, всего на полчаса.



