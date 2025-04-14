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Кремль анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным в 2025 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой формат уже неоднократно доказал свою востребованность у россиян

14 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

В Кремле заявили о планах вновь провести прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это востребованный и ценный для россиян формат.

"Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное – это то, что нужно людям", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, в 2024 году прямая линия с Владимиром Путиным прошла в совмещенном с пресс-конференцией формате. 19 декабря президент РФ отвечал на вопросы журналистов и жителей более четырех с половиной часов. Он говорил о конфликте на Украине и в Курской области, ситуации в экономике, вопросах миграции и ипотеки, развитии регионов и других волнующих россиян темах.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Как отдельное мероприятие она состоялась 18 раз, еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией. Направить свой вопрос главе государства могут все желающие: сбор обращений открывается за несколько недель до прямой линии. К мероприятию поступает по несколько миллионов вопросов – позже их прорабатывают профильные ведомства.

Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

"Перестал смеяться". Что сказал президент России Владимир Путин на прямой линии?

Путин 19 декабря ответил на вопросы журналистов и жителей, прямая линия длилась более четырех с половиной часов
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Политика Прямая линия

Комментарии 6

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Гость

08:41:50 14-04-2025

Верните пенсионный возраст

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Гость

08:42:56 14-04-2025

Пнсионные накопления всех граждан не индексирутся с 2014 года, что это если не воровство

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Гость

08:43:28 14-04-2025

Верните домой воинов и не грузом 200

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Гость

08:44:25 14-04-2025

Обещали не менять Конституцию, но тогда что было в 2018-2020

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doc_СФ

10:59:31 14-04-2025

который неоднократно подтвердил свою востребованность.. - на местах самостоятельно видимо, никак..

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Афиноген

11:02:39 14-04-2025

А кто это так активно минусует справедливые вопросы граждан?Проплаченные продажные боты?

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