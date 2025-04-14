Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой формат уже неоднократно доказал свою востребованность у россиян

14 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

В Кремле заявили о планах вновь провести прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это востребованный и ценный для россиян формат.

"Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное – это то, что нужно людям", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, в 2024 году прямая линия с Владимиром Путиным прошла в совмещенном с пресс-конференцией формате. 19 декабря президент РФ отвечал на вопросы журналистов и жителей более четырех с половиной часов. Он говорил о конфликте на Украине и в Курской области, ситуации в экономике, вопросах миграции и ипотеки, развитии регионов и других волнующих россиян темах.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Как отдельное мероприятие она состоялась 18 раз, еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией. Направить свой вопрос главе государства могут все желающие: сбор обращений открывается за несколько недель до прямой линии. К мероприятию поступает по несколько миллионов вопросов – позже их прорабатывают профильные ведомства.