Кремль анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным в 2025 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой формат уже неоднократно доказал свою востребованность у россиян
14 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
В Кремле заявили о планах вновь провести прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это востребованный и ценный для россиян формат.
"Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное – это то, что нужно людям", – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Напомним, в 2024 году прямая линия с Владимиром Путиным прошла в совмещенном с пресс-конференцией формате. 19 декабря президент РФ отвечал на вопросы журналистов и жителей более четырех с половиной часов. Он говорил о конфликте на Украине и в Курской области, ситуации в экономике, вопросах миграции и ипотеки, развитии регионов и других волнующих россиян темах.
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Как отдельное мероприятие она состоялась 18 раз, еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией. Направить свой вопрос главе государства могут все желающие: сбор обращений открывается за несколько недель до прямой линии. К мероприятию поступает по несколько миллионов вопросов – позже их прорабатывают профильные ведомства.
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который неоднократно подтвердил свою востребованность.. - на местах самостоятельно видимо, никак..
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А кто это так активно минусует справедливые вопросы граждан?Проплаченные продажные боты?