В Локтевском районе открыли движение по обновленному мосту через Алей

Переправу в селе Устьянка отремонтировали почти на два месяца раньше намеченного срока

10 июня 2026, 15:41, ИА Амител

Открытие моста через Алей / Фото: пресс-служба АКЗС

В селе Устьянка Локтевского района после капитального ремонта открыли движение по мосту через реку Алей. Обновленная переправа связывает населенный пункт с районным центром и обеспечивает проезд к социальным объектам и сельхозпредприятиям. Работы завершили досрочно, а участие в открытии принял председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

На церемонии также присутствовали глава Локтевского района Галина Глазунова, представители подрядной организации и жители села.

Необходимость ремонта возникла после обращения жителей Устьянки в 2025 году. Тогда единственный мост, соединяющий село с райцентром и другими территориями, пришел в аварийное состояние — деревянный настил был сильно изношен. Александр Романенко подключился к решению вопроса и на протяжении всего периода строительства контролировал ход работ, несколько раз выезжая на объект и встречаясь со строителями.

Во время ремонта специалисты укрепили береговые опоры и инженерные конструкции, смонтировали бетононаливные сваи, уложили новое дорожное покрытие, обустроили тротуары и установили современные перила. Для проезжей части выбрали влагостойкую лиственницу, которая отличается высокой долговечностью и позволяет безопасно эксплуатировать мост, в том числе для движения грузового транспорта.

Открытие моста через Алей / Фото: пресс-служба АКЗС

Длина мостового перехода составляет 104 метра, ширина — 6,5 метра. Общая стоимость проекта превысила 49 миллионов рублей. Работы выполнило АО "Юго-Западное ДСУ".

По словам генерального директора предприятия Игоря Левина, строителям удалось завершить объект значительно раньше графика.

«Нам удалось завершить работы почти на два месяца раньше плана. И теперь ни жителям села, ни местным агропроизводителям уже не надо тратить время и бензин на объезд аварийного моста», — отметил Игорь Левин.

Александр Романенко поблагодарил жителей района за инициативу и подчеркнул, что развитие сельских территорий остается одной из важных задач краевых властей.

«Спасибо жителям района за инициативу по строительству мостового перехода. Несмотря на сложную ситуацию, краевые власти будут делать все возможное для развития наших населенных пунктов. Мы продолжим реализацию национальных проектов и программ, включая дорожное строительство и капитальный ремонт», — сказал спикер краевого парламента.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае продолжается масштабное обновление трассы Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан, которая ведет к Яровому, соленым озерам и казахстанской границе. В 2026 году на ней планируют привести в нормативное состояние 22,6 километра дорожного покрытия и два моста, а общий объем финансирования работ превышает 1,6 миллиарда рублей.