В Москве горничная украла часы Rolex и притворялась женой лорда, чтобы их продать

Жительница столицы сдавала краденое в ломбард под вымышленным именем, а хозяйке слала фейковые отчеты об уборке

13 июня 2026, 15:22, ИА Амител

Мужские наручные часы / Изображение сгенерировано в ChatGPT / amic.ru

Суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу дорогостоящих часов, однако в итоге осужденную освободили из‑за истечения сроков давности, сообщает РИА Новости.

Хозяйка квартиры наняла через агентство уборщицу, чтобы подготовить жилье к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, женщина совершила кражу: из комода в спальне пропали мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупная сумма наличных. По данным из открытых источников, рыночная стоимость похищенных часов могла составлять от 4,5 до 6 миллионов рублей.

После кражи горничная несколько раз посещала ломбард: сдавала часы, выкупала их обратно и обменивала на другие изделия. При этом, как показал менеджер ломбарда, женщина представилась бывшей женой английского лорда и утверждала, что часы принадлежат ей и ее покойному мужу.

После этого злоумышленница скрылась из города: улетела в Армению, затем — в Турцию. Тем не менее она ежедневно отправляла хозяйке сообщения в мессенджере с отчетами о якобы проделанной работе, например, об уборке ванной или мытье холодильника. Хозяйка, не подозревая об обмане, продолжала переводить горничной деньги — эти средства суд первоначально квалифицировал как результат мошенничества.

В ходе судебного процесса обвиняемая не признала вину. Она утверждала, что сдала часы по просьбе самой хозяйки, которой срочно понадобились деньги, а полученную сумму положила обратно в комод. Однако суд отверг эти доводы: в переписке и свидетельских показаниях не нашлось подтверждений такой просьбе.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, назначив наказание в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционный суд пересмотрел приговор: исключил обвинение в мошенничестве и отменил соответствующее наказание. В итоге осужденную освободили в связи с истечением сроков давности по делу.