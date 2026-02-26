Карманник украл у россиянки 3 млн рублей, которые она везла мошенникам
Когда женщина ехала к банкомату, деньги похитил в автобусе вор-рецидивист
26 февраля 2026, 14:36, ИА Амител
В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей. При этом 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе по дороге к банкомату, сообщает УМВД региона.
Сначала потерпевшей позвонил лжесотрудник спецслужб и убедил, что ее сбережения в опасности. Женщина сняла со счета 6 млн и передала курьеру. Но аферисты не остановились и потребовали перевести на "безопасный счет" еще 3 млн.
«Потерпевшая обналичила деньги и отправилась к банкомату. В переполненном автобусе у нее украли всю сумму», — отметили в полиции.
Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже в особо крупном размере. Карманника задержали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый иркутянин. В его квартире в тайнике за стеной нашли чуть более 1 млн рублей. Остальное, по словам вора, он потратил на ремонт.
Найденные деньги вернули хозяйке. Судьба еще 6 млн, переданных мошенникам, неизвестна.
14:45:26 26-02-2026
вор у вора украл??
20:08:17 26-02-2026
Гость (14:45:26 26-02-2026) вор у вора украл??... А у кого она украла то?
14:51:41 26-02-2026
Вот ведь люди лопухи, да купи ты 2 однушки и пожизненная прибавка в карман от сдачи гарантирована. Видно как пришли легко, так и ушли.
18:03:05 26-02-2026
У нас в России дураков припасено лет на двести.
21:46:35 27-02-2026
Жила в Иркутске.
Но почему то 9 миллионов у меня не было.
Деньги где?