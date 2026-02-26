Карманник украл у россиянки 3 млн рублей, которые она везла мошенникам

Когда женщина ехала к банкомату, деньги похитил в автобусе вор-рецидивист

26 февраля 2026, 14:36, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей. При этом 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе по дороге к банкомату, сообщает УМВД региона.

Сначала потерпевшей позвонил лжесотрудник спецслужб и убедил, что ее сбережения в опасности. Женщина сняла со счета 6 млн и передала курьеру. Но аферисты не остановились и потребовали перевести на "безопасный счет" еще 3 млн.

«Потерпевшая обналичила деньги и отправилась к банкомату. В переполненном автобусе у нее украли всю сумму», — отметили в полиции.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже в особо крупном размере. Карманника задержали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый иркутянин. В его квартире в тайнике за стеной нашли чуть более 1 млн рублей. Остальное, по словам вора, он потратил на ремонт.

Найденные деньги вернули хозяйке. Судьба еще 6 млн, переданных мошенникам, неизвестна.

Комментарии 5

Гость

14:45:26 26-02-2026

вор у вора украл??

Гость

20:08:17 26-02-2026

Гость (14:45:26 26-02-2026) вор у вора украл??... А у кого она украла то?

Гость

14:51:41 26-02-2026

Вот ведь люди лопухи, да купи ты 2 однушки и пожизненная прибавка в карман от сдачи гарантирована. Видно как пришли легко, так и ушли.

гость

18:03:05 26-02-2026

У нас в России дураков припасено лет на двести.

Их

21:46:35 27-02-2026

Жила в Иркутске.
Но почему то 9 миллионов у меня не было.
Деньги где?

