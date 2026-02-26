Карманник украл у россиянки 3 млн рублей, которые она везла мошенникам

Когда женщина ехала к банкомату, деньги похитил в автобусе вор-рецидивист

26 февраля 2026, 14:36, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей. При этом 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе по дороге к банкомату, сообщает УМВД региона.

Сначала потерпевшей позвонил лжесотрудник спецслужб и убедил, что ее сбережения в опасности. Женщина сняла со счета 6 млн и передала курьеру. Но аферисты не остановились и потребовали перевести на "безопасный счет" еще 3 млн.

«Потерпевшая обналичила деньги и отправилась к банкомату. В переполненном автобусе у нее украли всю сумму», — отметили в полиции.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже в особо крупном размере. Карманника задержали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый иркутянин. В его квартире в тайнике за стеной нашли чуть более 1 млн рублей. Остальное, по словам вора, он потратил на ремонт.

Найденные деньги вернули хозяйке. Судьба еще 6 млн, переданных мошенникам, неизвестна.