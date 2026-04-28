Француз украл из музея золотые монеты времен Римской империи и вывез их в Россию

Работая в государственном музее Сен‑Реми, мужчина украл часть экспонатов на 53 млн рублей. Он провозил их через границу необычным способом

28 апреля 2026, 17:44, ИА Амител

Украденные монеты / Фото: Федеральная таможенная служба

Француз похитил из музея коллекцию золотых монет на 53 млн рублей и вывез их в Россию — об этом сообщила пресс‑служба ФТС.

29‑летний Антони Кастелейн работал в государственном музее Сен‑Реми. Пользуясь своим служебным положением, он украл часть музейных экспонатов — золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III.

Мужчина несколько раз приезжал в Москву в 2023–2024 годах. Чтобы провезти монеты через таможню, он прятал их в отделении для мелочи своего кошелька и смешивал с обычными евроцентами.

В столице француз продавал украденные ценности — в том числе частным коллекционерам и разным организациям.

Позже Интерпол разослал ориентировку: разыскивались золотые монеты, пропавшие из музея в Реймсе. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли 79 предметов, подходящих под описание. Экспертиза подтвердила, что 78 из них — настоящие и представляют культурную ценность, а одна монета оказалась копией.

В отношении бывшего музейного работника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — за контрабанду культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.