Француз украл из музея золотые монеты времен Римской империи и вывез их в Россию
Работая в государственном музее Сен‑Реми, мужчина украл часть экспонатов на 53 млн рублей. Он провозил их через границу необычным способом
28 апреля 2026, 17:44, ИА Амител
Француз похитил из музея коллекцию золотых монет на 53 млн рублей и вывез их в Россию — об этом сообщила пресс‑служба ФТС.
29‑летний Антони Кастелейн работал в государственном музее Сен‑Реми. Пользуясь своим служебным положением, он украл часть музейных экспонатов — золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III.
Мужчина несколько раз приезжал в Москву в 2023–2024 годах. Чтобы провезти монеты через таможню, он прятал их в отделении для мелочи своего кошелька и смешивал с обычными евроцентами.
В столице француз продавал украденные ценности — в том числе частным коллекционерам и разным организациям.
Позже Интерпол разослал ориентировку: разыскивались золотые монеты, пропавшие из музея в Реймсе. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли 79 предметов, подходящих под описание. Экспертиза подтвердила, что 78 из них — настоящие и представляют культурную ценность, а одна монета оказалась копией.
В отношении бывшего музейного работника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — за контрабанду культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей. Ранее сообщалось, что в парижском музее Лувр произошло ограбление.
17:48:53 28-04-2026
Он в России остался? 53- 1 лям= 52 ляма осталось
18:06:33 28-04-2026
наградить и выдать премию. Побольше бы таких, который воруют в Европе и привозят в Россию.
00:29:13 29-04-2026
Монеты возвращать только в обмен на скифское золото, украденное у России.
09:02:43 29-04-2026
Наши Леопольды так вернут еще и извинятся, тошнит от этого.