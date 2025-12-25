В Москве выяснили, кто подорвал двух полицейских у служебного авто
Мужчина дождался, когда инспекторы подойдут к нему ближе
25 декабря 2025, 16:27, ИА Амител
Правоохранительные органы установили личность мужчины, который в Москве привел в действие взрывное устройство, когда приблизилась полиция, сообщает РИА Новости.
В ночь на 24 декабря на Елецкой улице в столице прогремел взрыв. По информации Следкома, двое сотрудников ДПС заметили мужчину рядом со служебным авто. Они подошли ближе, чтобы задержать этого человека, а тот привел в действие взрывное устройство. В итоге погибли все трое.
Позже силовики выяснили, кто совершил преступление.
«Это мужчина 2001 года рождения», – единственное, что они сообщили СМИ.
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.
Ранее в Москве после взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
16:58:07 25-12-2025
Чем хуже будут идти дела у ВСУ на фронте, тем больше они будут совершать диверсий и терактов...одним словом бендеровцы.
08:54:20 26-12-2025
Смысл сего действа?Какая цель?По заданию бандеровцев?Глупость,дурость и только.
09:15:15 26-12-2025
он ли привел? или был второй кто привел?
и вообще он ли это был? диверсанты вполне могли убить и взять паспорт чтобы направить следствие на ложный путь и выиграть время на отход группы
это профи и противостоять им тоже должны профи
смерш возрождать надо