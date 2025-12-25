В Москве выяснили, кто подорвал двух полицейских у служебного авто

Мужчина дождался, когда инспекторы подойдут к нему ближе

25 декабря 2025, 16:27, ИА Амител

ДПС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который в Москве привел в действие взрывное устройство, когда приблизилась полиция, сообщает РИА Новости.

В ночь на 24 декабря на Елецкой улице в столице прогремел взрыв. По информации Следкома, двое сотрудников ДПС заметили мужчину рядом со служебным авто. Они подошли ближе, чтобы задержать этого человека, а тот привел в действие взрывное устройство. В итоге погибли все трое.

Позже силовики выяснили, кто совершил преступление.

«Это мужчина 2001 года рождения», – единственное, что они сообщили СМИ.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Москве после взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.