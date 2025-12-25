НОВОСТИПроисшествия

В Москве выяснили, кто подорвал двух полицейских у служебного авто

Мужчина дождался, когда инспекторы подойдут к нему ближе

25 декабря 2025, 16:27, ИА Амител

ДПС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
ДПС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который в Москве привел в действие взрывное устройство, когда приблизилась полиция, сообщает РИА Новости.

В ночь на 24 декабря на Елецкой улице в столице прогремел взрыв. По информации Следкома, двое сотрудников ДПС заметили мужчину рядом со служебным авто. Они подошли ближе, чтобы задержать этого человека, а тот привел в действие взрывное устройство. В итоге погибли все трое.

Позже силовики выяснили, кто совершил преступление.

«Это мужчина 2001 года рождения», – единственное, что они сообщили СМИ. 

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Москве после взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Место гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова / Фото: Следственный комитет России

Что известно о гибели генерала Генштаба ВС РФ Сарварова при взрыве в Москве?

По предварительным данным, под днищем его автомобиля установили взрывное устройство
НОВОСТИПроисшествия

Москва Теракт

Комментарии 3

Avatar Picture
ППШариков

16:58:07 25-12-2025

Чем хуже будут идти дела у ВСУ на фронте, тем больше они будут совершать диверсий и терактов...одним словом бендеровцы.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

08:54:20 26-12-2025

Смысл сего действа?Какая цель?По заданию бандеровцев?Глупость,дурость и только.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

09:15:15 26-12-2025

он ли привел? или был второй кто привел?
и вообще он ли это был? диверсанты вполне могли убить и взять паспорт чтобы направить следствие на ложный путь и выиграть время на отход группы
это профи и противостоять им тоже должны профи
смерш возрождать надо

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров