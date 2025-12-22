Что известно о гибели генерала Генштаба ВС РФ Сарварова при взрыве в Москве?
По предварительным данным, под днищем его автомобиля установили взрывное устройство
22 декабря 2025, 15:40, ИА Амител
Место гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова / Фото: Следственный комитет России
22 декабря 2025 года при взрыве в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По версии Следственного комитета, к трагедии могут быть причастны украинские спецслужбы.
Все, что известно о гибели Фанила Сарварова к этому часу, – в материале amic.ru.
Что известно о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова?
Утром 22 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что на парковке в московском районе Орехово-Борисово взорвался автомобиль Kia Sorento.
«С места ЧП на улице Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. Взорвался автомобиль. Перед легковушки разнесло на части. Минимум один человек пострадал. По предварительным данным, это водитель. У него сильная контузия», – сказано в публикации.
По данным источника, взрыв произошел после того, как водитель сел в машину. Как писал Shot, его в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу.
Позже стало известно, что при взрыве погиб начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В пресс-службе Следкома уточнили, что под днищем его автомобиля, предположительно, установили взрывное устройство.
Кто такой генерал-лейтенант Фанил Сарваров?
Начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года. В 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, в 1999-м – военную академию бронетанковых войск, а в 2008-м – Военную академию Генштаба ВС РФ. Прошел все основные воинские должности. В 2015–2016 годах служил в Сирии, выполнял задачи по организации проведения военных операций. В 2016 году стал начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.
Кто может стоять за подрывом автомобиля Фанила Сарварова?
По одной из версий следствия к гибели генерал-лейтенанта могут быть причастны спецслужбы ВСУ.
«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», – прокомментировали в пресс-службе Следкома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). Расследование дела контролируют в центральном аппарате ведомства.
17:56:35 22-12-2025
Кто виноват?
19:50:16 22-12-2025
Почему так???? На нашей территории и такое?
10:32:05 23-12-2025
Гость (19:50:16 22-12-2025) Почему так???? На нашей территории и такое?...
Наверное что-то случилось. Вот такое вот странное и непонятное.
01:24:21 23-12-2025
Баранец объяснил, что нашим генералам по статусу не положена охрана.
Это как???? Не мирное же время...
06:21:51 23-12-2025
Во время СВО военным такого уровня ведь можно обеспечить безопасность? И какая служба должна обеспечивать безопасность высших генералов? И неужели до сих пор нет спецустройст по определению закладок в автомобили?
10:02:16 23-12-2025
боевые генералы должны находиться в казарме на военном положении
а по городу перемещаться на бронированых авто и с мигалкой
иначе такое и дальше будет
10:59:50 23-12-2025
Явно, дело рук не простых жуликов. Такое провернуть возможно только на уровне властей.