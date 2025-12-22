По предварительным данным, под днищем его автомобиля установили взрывное устройство

22 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Место гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова / Фото: Следственный комитет России

22 декабря 2025 года при взрыве в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По версии Следственного комитета, к трагедии могут быть причастны украинские спецслужбы.

Все, что известно о гибели Фанила Сарварова к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что известно о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова? Утром 22 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что на парковке в московском районе Орехово-Борисово взорвался автомобиль Kia Sorento. «С места ЧП на улице Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. Взорвался автомобиль. Перед легковушки разнесло на части. Минимум один человек пострадал. По предварительным данным, это водитель. У него сильная контузия», – сказано в публикации. По данным источника, взрыв произошел после того, как водитель сел в машину. Как писал Shot, его в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. Позже стало известно, что при взрыве погиб начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В пресс-службе Следкома уточнили , что под днищем его автомобиля, предположительно, установили взрывное устройство.

2 Кто такой генерал-лейтенант Фанил Сарваров? Начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года. В 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, в 1999-м – военную академию бронетанковых войск, а в 2008-м – Военную академию Генштаба ВС РФ. Прошел все основные воинские должности. В 2015–2016 годах служил в Сирии, выполнял задачи по организации проведения военных операций. В 2016 году стал начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.