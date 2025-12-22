НОВОСТИПроисшествия

Генерал ВС РФ погиб в Подмосковье после взрыва автомобиля

Его машина взорвалась после того, как военный чиновник сел в автомобиль

22 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Подорванный автомобиль / Фото: Shot
Утром в южной части Москвы, в Орехово-Борисово, на автостоянке прогремел взрыв. В транспортном средстве находился лишь один человек, водитель, и он скончался.

По свидетельству очевидцев, взрыв случился около семи утра. Местом происшествия стала Ясеневая улица. Взрыв сопровождался появлением плотного черного дыма, а близлежащие машины получили повреждения.

По данным Shot, автомобиль Kia Sorento взорвался в момент посадки водителя. Погибшим оказался начальник управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров, скончавшийся в медицинском учреждении после взрыва внедорожника в Москве.

Причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Громкий хлопок был слышен жителям окрестных домов в радиусе двух кварталов от места инцидента. Предположительно, взрывное устройство было прикреплено под днищем Kia Sorento и сдетонировало вскоре после начала движения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, по одной из версий, за убийством стоят украинские спецслужбы.

Гость

14:57:53 22-12-2025

Почему не взрываются автомобили украинских генералов?
Потом что мы гуманная нация?

Гость

16:08:49 22-12-2025

Гость (14:57:53 22-12-2025) Почему не взрываются автомобили украинских генералов?Пот...
"Гуманная нация"...

Гость

11:03:43 23-12-2025

Гость (14:57:53 22-12-2025) Почему не взрываются автомобили украинских генералов?Пот... Причин убрать человека- великое множество. И при чем тут украинцы?

Гость

16:30:08 24-12-2025

Таких людей охранять надо усиленно а у нас возит ныне там!

