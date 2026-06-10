В Петербурге суд запретил три новых фильма из‑за пропаганды ЛГБТ*
Под запрет попали "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем"
10 июня 2026, 10:33, ИА Амител
Красногвардейский суд Санкт‑Петербурга запретил в России распространение трех зарубежных фильмов, которые, по мнению суда, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс‑службу судов города.
Под запрет попали картины "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем", одну из главных ролей в котором исполнил Тимоти Шаламе. Фильмы были обнаружены в интернете — они размещались по шести ссылкам.
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что содержание этих кинокартин направлено на формирование позитивного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям*. В них присутствует соответствующая тематика и прослеживается идеология, которую суд счел деструктивной.
В решении отмечено, что такие материалы вызывают интерес к указанной теме и пытаются изменить негативное отношение к ней на положительное. Решение суда вступило в силу немедленно — распространение фильмов по указанным интернет‑адресам на территории РФ запрещено. Ранее гендиректора издательства "Эксмо" задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
11:00:47 10-06-2026
В СССР за это могли посадить. Сейчас им полегче
11:24:33 10-06-2026
Гость (11:00:47 10-06-2026) В СССР за это могли посадить. Сейчас им полегче...
В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то, что ты не трудоустроен официально. И за самогоноварение. И за прослушивание иностранных радиостанций. И за критику правящей партии. Так и будем продолжать жить, оглядываясь назад?
12:00:01 10-06-2026
Гость (11:24:33 10-06-2026) В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то... оглядываясь назад? --- историю надо знать, а то накосячишь, не оглядываясь присядешь
12:40:28 10-06-2026
Гость (11:24:33 10-06-2026) В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то... Полезли демагоги-тесамые. Защитники "противных". Сидите молча. Надо же,все приплел, чтобы своих оправдать.
12:45:01 10-06-2026
Гость (11:24:33 10-06-2026) В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то... Ничего в этом плохого не видел. Но прибавочная стоимость шла в общественные фонды потребления: пенсия(на которую можно было жить), бесплатное отопление, образование, медицина, а не на яхты, часы Ролекс, квартиры в Майями.
Можно много продолжать.
p/s/ Вы стали жить лучше благодаря трудолюбивым китайцам, работающим когда-то за миску
риса. Еще в конце 90-х техника и одежда была исключительно из Европы и была дорогой.
13:19:31 10-06-2026
Гость (12:45:01 10-06-2026) Ничего в этом плохого не видел. Но прибавочная стоимость шла...
Не бесплатное, а бюджетное.
Жить было можно всем, потому что все товары первой необходимости были очень дешевые: еда, одежда, бытовые шайки-лейки. Всё остальное можно было получить зачастую с огромными заморочками. Даже имея деньги на руках, ты не мог просто пойти и купить телевизор или машину. Да даже чтобы купить ковер или книги, нужно было дождаться своей очереди или получить талончик от сдачи макулатуры. И это если не нужно ехать в другой город. Или купить что-то дополнительное. Мой друг очень любит рассказывать историю своих родителей о том, что для того, чтобы купить мотоцикл, им пришлось вместе с ним купить пианино
11:32:09 10-06-2026
Теперь знаю, что буду смотреть в длинные выхи
12:01:52 10-06-2026
Гость (11:32:09 10-06-2026) Теперь знаю, что буду смотреть в длинные выхи... буду смотреть --- давай, внимательно, перенимай опыт
13:17:48 10-06-2026
Гость (11:32:09 10-06-2026) Теперь знаю, что буду смотреть в длинные выхи... с другом?
13:20:07 10-06-2026
Мусик (13:17:48 10-06-2026) с другом?...
Увы, тебя не зовем
13:22:45 10-06-2026
Гость (13:20:07 10-06-2026) Увы, тебя не зовем... уф, ажно от сердца отлегло...