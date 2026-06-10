НОВОСТИОбщество

В Петербурге суд запретил три новых фильма из‑за пропаганды ЛГБТ*

Под запрет попали "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем"

10 июня 2026, 10:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Красногвардейский суд Санкт‑Петербурга запретил в России распространение трех зарубежных фильмов, которые, по мнению суда, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс‑службу судов города.

Под запрет попали картины "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем", одну из главных ролей в котором исполнил Тимоти Шаламе. Фильмы были обнаружены в интернете — они размещались по шести ссылкам.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что содержание этих кинокартин направлено на формирование позитивного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям*. В них присутствует соответствующая тематика и прослеживается идеология, которую суд счел деструктивной. 

В решении отмечено, что такие материалы вызывают интерес к указанной теме и пытаются изменить негативное отношение к ней на положительное. Решение суда вступило в силу немедленно — распространение фильмов по указанным интернет‑адресам на территории РФ запрещено. Ранее гендиректора издательства "Эксмо" задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox

Министерство заявляет, что получило от платформы гарантии соблюдения российского законодательства
НОВОСТИОбщество

суд Кино
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

11:00:47 10-06-2026

В СССР за это могли посадить. Сейчас им полегче

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:33 10-06-2026

Гость (11:00:47 10-06-2026) В СССР за это могли посадить. Сейчас им полегче...
В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то, что ты не трудоустроен официально. И за самогоноварение. И за прослушивание иностранных радиостанций. И за критику правящей партии. Так и будем продолжать жить, оглядываясь назад?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:01 10-06-2026

Гость (11:24:33 10-06-2026) В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то... оглядываясь назад? --- историю надо знать, а то накосячишь, не оглядываясь присядешь

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:28 10-06-2026

Гость (11:24:33 10-06-2026) В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то... Полезли демагоги-тесамые. Защитники "противных". Сидите молча. Надо же,все приплел, чтобы своих оправдать.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:01 10-06-2026

Гость (11:24:33 10-06-2026) В СССР тебя и за хранение валюты могли посадить. И за то... Ничего в этом плохого не видел. Но прибавочная стоимость шла в общественные фонды потребления: пенсия(на которую можно было жить), бесплатное отопление, образование, медицина, а не на яхты, часы Ролекс, квартиры в Майями.
Можно много продолжать.

p/s/ Вы стали жить лучше благодаря трудолюбивым китайцам, работающим когда-то за миску
риса. Еще в конце 90-х техника и одежда была исключительно из Европы и была дорогой.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:31 10-06-2026

Гость (12:45:01 10-06-2026) Ничего в этом плохого не видел. Но прибавочная стоимость шла...
Не бесплатное, а бюджетное.
Жить было можно всем, потому что все товары первой необходимости были очень дешевые: еда, одежда, бытовые шайки-лейки. Всё остальное можно было получить зачастую с огромными заморочками. Даже имея деньги на руках, ты не мог просто пойти и купить телевизор или машину. Да даже чтобы купить ковер или книги, нужно было дождаться своей очереди или получить талончик от сдачи макулатуры. И это если не нужно ехать в другой город. Или купить что-то дополнительное. Мой друг очень любит рассказывать историю своих родителей о том, что для того, чтобы купить мотоцикл, им пришлось вместе с ним купить пианино

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:09 10-06-2026

Теперь знаю, что буду смотреть в длинные выхи

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:52 10-06-2026

Гость (11:32:09 10-06-2026) Теперь знаю, что буду смотреть в длинные выхи... буду смотреть --- давай, внимательно, перенимай опыт

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:17:48 10-06-2026

Гость (11:32:09 10-06-2026) Теперь знаю, что буду смотреть в длинные выхи... с другом?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:07 10-06-2026

Мусик (13:17:48 10-06-2026) с другом?...
Увы, тебя не зовем

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:22:45 10-06-2026

Гость (13:20:07 10-06-2026) Увы, тебя не зовем... уф, ажно от сердца отлегло...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров