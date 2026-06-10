В Петербурге суд запретил три новых фильма из‑за пропаганды ЛГБТ*

Под запрет попали "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем"

10 июня 2026, 10:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Красногвардейский суд Санкт‑Петербурга запретил в России распространение трех зарубежных фильмов, которые, по мнению суда, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс‑службу судов города.

Под запрет попали картины "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем", одну из главных ролей в котором исполнил Тимоти Шаламе. Фильмы были обнаружены в интернете — они размещались по шести ссылкам.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что содержание этих кинокартин направлено на формирование позитивного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям*. В них присутствует соответствующая тематика и прослеживается идеология, которую суд счел деструктивной.

В решении отмечено, что такие материалы вызывают интерес к указанной теме и пытаются изменить негативное отношение к ней на положительное. Решение суда вступило в силу немедленно — распространение фильмов по указанным интернет‑адресам на территории РФ запрещено. Ранее гендиректора издательства "Эксмо" задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ