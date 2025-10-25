В пригороде Барнаула из-за коммунальной аварии без воды осталось почти 200 домов

До этого проблема с водоснабжением затронула и жителей города

25 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В поселке Лебяжье, расположенном в пригороде Барнаула, произошла авария на участке водопроводной сети. В результате подача питьевой воды была приостановлена более чем в 200 домах частного сектора.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой городского водоканала, неполадка на водопроводной трубе диаметром 100 миллиметров была обнаружена на улице Березовая Роща в селе Лебяжье. Для устранения повреждения на месте происшествия задействованы ремонтные бригады.

Перечень улиц и номеров домов также был опубликован специалистами:

ул. Молодежная, дома с 2 по 12, с 3 по 25;

ул. Раздольная, дома с 1 по 41, с 2 по 26;

ул. Отрадная, дома с 2 по 14, с 1 по 15;

ул. Березовая Роща, дома с 1 по 27, с 2 по 44;

ул. Зеленая, дома с 1 по 15, с 2 по 12;

ул. Панова, дома с 1 по 17, с 4 по 24;

пер. Тепличный, дома с 1 по 25;

ул. Садовая, дома с 2 по 72, с 1 по 73;

ул. Тепличный комбинат, дом с 2 по 8б.

Планируется, что восстановительные работы будут завершены ориентировочно к 20:30 25 октября. Для подвоза воды можно обратиться по телефонам справочной службы: 500-101 и 202-200.