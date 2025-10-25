В пригороде Барнаула из-за коммунальной аварии без воды осталось почти 200 домов
До этого проблема с водоснабжением затронула и жителей города
25 октября 2025, 15:45, ИА Амител
В поселке Лебяжье, расположенном в пригороде Барнаула, произошла авария на участке водопроводной сети. В результате подача питьевой воды была приостановлена более чем в 200 домах частного сектора.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой городского водоканала, неполадка на водопроводной трубе диаметром 100 миллиметров была обнаружена на улице Березовая Роща в селе Лебяжье. Для устранения повреждения на месте происшествия задействованы ремонтные бригады.
Перечень улиц и номеров домов также был опубликован специалистами:
ул. Молодежная, дома с 2 по 12, с 3 по 25;
ул. Раздольная, дома с 1 по 41, с 2 по 26;
ул. Отрадная, дома с 2 по 14, с 1 по 15;
ул. Березовая Роща, дома с 1 по 27, с 2 по 44;
ул. Зеленая, дома с 1 по 15, с 2 по 12;
ул. Панова, дома с 1 по 17, с 4 по 24;
пер. Тепличный, дома с 1 по 25;
ул. Садовая, дома с 2 по 72, с 1 по 73;
ул. Тепличный комбинат, дом с 2 по 8б.
Планируется, что восстановительные работы будут завершены ориентировочно к 20:30 25 октября. Для подвоза воды можно обратиться по телефонам справочной службы: 500-101 и 202-200.
