В районе парка "Центральный" в Барнауле проводят работы после жалоб на запах

Во время выполнения работ жители могут вновь почувствовать характерный запах

10 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жалобы барнаульцев на неприятный запах в районе парка "Центральный" привели к проверке коммунальных сетей. Специалисты "Росводоканала" совместно с представителями городской администрации обследовали системы водоотведения и ливневой канализации, чтобы установить возможный источник проблемы. В среду, 10 июня, в этом районе начались профилактические работы.

О неприятном запахе, который периодически ощущается со стороны реки Барнаулки, жители города сообщали в последние дни. По словам горожан, особенно заметен он был вблизи парка "Центральный".

После поступивших обращений специалисты "Росводоканала Барнаул" вместе с представителями администрации города провели обследование систем водоотведения и ливневой канализации в указанном районе.

Как сообщили в городской администрации, для исключения рисков появления неприятного запаха от объектов хозяйственно-бытовой канализации было принято решение провести профилактические мероприятия.

10 июня сотрудники предприятия приступили к чистке и герметизации камер и колодцев канализационной сети. Во время выполнения работ жители могут вновь почувствовать характерный запах.