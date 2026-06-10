В районе парка "Центральный" в Барнауле проводят работы после жалоб на запах
Во время выполнения работ жители могут вновь почувствовать характерный запах
10 июня 2026, 11:14, ИА Амител
Жалобы барнаульцев на неприятный запах в районе парка "Центральный" привели к проверке коммунальных сетей. Специалисты "Росводоканала" совместно с представителями городской администрации обследовали системы водоотведения и ливневой канализации, чтобы установить возможный источник проблемы. В среду, 10 июня, в этом районе начались профилактические работы.
О неприятном запахе, который периодически ощущается со стороны реки Барнаулки, жители города сообщали в последние дни. По словам горожан, особенно заметен он был вблизи парка "Центральный".
После поступивших обращений специалисты "Росводоканала Барнаул" вместе с представителями администрации города провели обследование систем водоотведения и ливневой канализации в указанном районе.
Как сообщили в городской администрации, для исключения рисков появления неприятного запаха от объектов хозяйственно-бытовой канализации было принято решение провести профилактические мероприятия.
10 июня сотрудники предприятия приступили к чистке и герметизации камер и колодцев канализационной сети. Во время выполнения работ жители могут вновь почувствовать характерный запах.
«В связи с этим в месте проведения работ возможен специфический запах. Приносим извинения за временные неудобства. Специалисты "Росводоканала Барнаул" постараются выполнить необходимые профилактические работы максимально оперативно», — сообщили в мэрии.
15:47:51 10-06-2026
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