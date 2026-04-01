В Барнауле завершили перекладку крупного участка канализации на Чкалова

01 апреля 2026, 15:20, ИА Амител

Реконструкция канализационного коллектора №6 / Фото: Лилия Болатаева

В Барнауле реконструируют канализационный коллектор № 6, пролегающий по улице Чкалова. Работы стартовали 16 февраля, и сейчас подрядчик компании "Росводоканал Барнаул" отчитался о завершении основного этапа переустройства подземной коммуникации.

Бестраншейная замена

Методом горизонтально-направленного бурения специалисты проложили новый трубопровод взамен изношенного. Обновленный участок протянулся на 421,3 метра, при этом диаметр сети расширили с 700 до 900 мм.

Сейчас сотрудники подрядной организации занимаются обустройством смотровых колодцев. Эти элементы необходимы для дальнейшего обслуживания и контроля за работой системы.

«Реконструкция повысит надежность и пропускную способность системы водоотведения в центральной части Барнаула», — пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Сроки и инвестиции

В компании отметили, что работы идут строго по графику. Подрядчик намерен полностью завершить все мероприятия и вернуть благоустройство территории до 30 апреля 2026 года.

Напомним, на обновление этого участка инженерной сети водоканал направил 61 млн рублей. Средства выделили в рамках инвестиционной программы компании.