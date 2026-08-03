В районе Телецкого озера заметили редких краснокнижных птиц

Появление потомства у краснокнижных птиц свидетельствует о благоприятном состоянии природной среды

03 августа 2026, 16:17, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Олег Митрофанов

В Алтайском биосферном заповеднике показали гнезда редких птиц, занесенных в Красную книгу России. На побережье Телецкого озера в этом году потомство вывели скопа и черный аист. Фотографии опубликованы в официальной группе заповедника в мессенджере Max.

Как рассказали сотрудники заповедника, скопа — редкий перелетный вид, который на территории особо охраняемой природной зоны гнездится только на Телецком озере. В 2026 году специалисты зафиксировали два места ее гнездования.

Особенно успешным оказался сезон для черного аиста, который также относится к редким видам.

«Черный аист — тоже редкий гость. В этом году в его гнезде — четыре птенца!» — сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.

Специалисты отмечают, что появление потомства у краснокнижных птиц свидетельствует о благоприятном состоянии природной среды на территории заповедника.