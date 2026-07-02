Онлайн-формат торговли осложняет проверку возраста покупателя и контроль состава товара

02 июля 2026, 17:25, ИА Амител

Коктейль / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили запретить продажу порошковых смесей для алкогольных коктейлей на маркетплейсах. С такой инициативой выступил юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков в интервью "Абзацу".

Курбаков указал на растущую популярность алкогольных напитков на маркетплейсах. Продавцы рекомендуют смешивать содержимое пакетов с алкоголем, превращая это в часть повседневного досуга. По его мнению, законодательство должно регулировать продажу таких товаров.

«Потребителю предлагают сухую смесь, но фактически продают идею употребления алкоголя. Карточки товаров содержат рекомендации смешивать содержимое с водкой, ромом, текилой и другими алкогольными напитками. Важно понять, можно ли считать такой товар обычным пищевым продуктом, если он предназначен исключительно для употребления с алкоголем? Закон должен оценивать не только содержимое упаковки, но и модель поведения, которую он формирует у потребителя», — отметил Курбаков.

Особое беспокойство у Курбакова вызывает возможность приобретения таких товаров несовершеннолетними. Он также подчеркнул, что маркетплейсы, как крупные цифровые платформы с системами рекомендаций, продвижения и рекламы, несут ответственность за содержание продаваемых товаров. Кроме того, вызывает вопросы безопасность смесей. Отсутствие информации о составе, производителе и сертификатах качества требует проведения государственных проверок. Защита потребителей должна основываться на прозрачности товаров, а не на реакции после покупки.