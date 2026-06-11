С октября 2026 года маркетплейсы в России будут работать по новым правилам

По закону маркетплейсы не смогут продавать БАДы, лекарства и медизделия без регистрации

11 июня 2026, 16:58, ИА Амител

Маркетплейс / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, подписанный президентом Владимиром Путиным еще в конце июля прошлого года. Нормативный акт регулирует деятельность цифровых платформ — посредников при совершении сделок, которые предоставляют возможность оплачивать товары, работы или услуги. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Закон установит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах — это должно повысить доверие потребителей к легальности и безопасности товаров. Ключевое нововведение — интеграция с 12 государственными информационными системами по разным категориям товаров.

«Основное, что будет влиять на потребителя, — это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасен», — подчеркнул Дурдыев.

Согласно новым правилам, маркетплейсам запретят размещать на витринах товары, изъятые из оборота, в том числе БАДы, лекарства и медицинские изделия без соответствующей регистрации. Если какого‑либо товара нет в официальных реестрах, его не допустят к продаже.

Кроме того, закон вводит обязательный досудебный порядок рассмотрения споров между покупателями и продавцами. Платформа будет обязана ответить на претензию клиента в течение 15 дней и снять незаконные санкции в срок до 48 часов.