Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за продажу детям табачной продукции

Максимальный размер санкции может составить 2 млн рублей

30 января 2025, 10:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

29 января Совет Федерации РФ одобрил закон, повышающий до 2 млн рублей штрафы за продажу детям табачной продукции, кальянов и вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законом вносятся изменения в статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им устанавливается штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства", – уточнили в агентстве.

Для граждан размер штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч, а юридическим лицам придется выплатить от 1,5 до 2 млн рублей.

За оптовую или розничную продажу насвая и никотинсодержащей продукции для жевания, сосания или нюхания гражданам придется выплатить штраф от 150 до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц размер санкции составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юрлиц – от 1 до 1,5 млн рублей.