Инициатива сейчас обсуждается, ее цель — сделать систему эвакуации более справедливой и гуманной

11 июня 2026, 16:40, ИА Амител

Эвакуация авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы водители могли останавливать эвакуацию своего автомобиля в течение 15 минут после начала погрузки, если документы находятся в салоне или дома, с таким предложением выступил Ярослав Нилов, руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС.

«Сейчас водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на автомобиль. Однако на практике часто возникают ситуации, когда автовладельцы не могут забрать документы из машины, уже погруженной на эвакуатор, или не имеют их при себе», — добавил он.

Нилов также отметил, что электронные копии документов могут быть альтернативой. Он считает, что если водитель присутствует, то автомобиль не должен отправляться на штрафстоянку — достаточно выписать штраф за неправильную парковку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ограничат проезд на парковку к автовокзалу.