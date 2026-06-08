В Барнауле ограничат проезд на парковку к автовокзалу. Когда и на сколько
Вблизи автовокзала будут проводить дорожные работы
08 июня 2026, 18:25, ИА Амител
Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru
Проезд на парковку к автовокзалу Барнаула (пл. Победы, 12) временно ограничат, сообщает мэрия города. Рядом со зданием начнут проводить дорожные работы.
Время действия ограничений — с 9 по 10 июня. В этот период у парковки автовокзала будут дежурить сотрудники ГИБДД и работать эвакуатор.
«На время проведения работ оставлять транспортные средства возможно на парковке, расположенной в районе здания железнодорожного вокзала (пл. Победы, 10), на безвозмездной основе», — отметили в пресс-службе мэрии Барнаула.
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