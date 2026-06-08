В Барнауле ограничат проезд на парковку к автовокзалу. Когда и на сколько

Вблизи автовокзала будут проводить дорожные работы

08 июня 2026, 18:25, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Проезд на парковку к автовокзалу Барнаула (пл. Победы, 12) временно ограничат, сообщает мэрия города. Рядом со зданием начнут проводить дорожные работы.

Время действия ограничений — с 9 по 10 июня. В этот период у парковки автовокзала будут дежурить сотрудники ГИБДД и работать эвакуатор.