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В Барнауле ограничат проезд на парковку к автовокзалу. Когда и на сколько

Вблизи автовокзала будут проводить дорожные работы

08 июня 2026, 18:25, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru
Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Проезд на парковку к автовокзалу Барнаула (пл. Победы, 12) временно ограничат, сообщает мэрия города. Рядом со зданием начнут проводить дорожные работы. 

Время действия ограничений — с 9 по 10 июня. В этот период у парковки автовокзала будут дежурить сотрудники ГИБДД и работать эвакуатор.

«На время проведения работ оставлять транспортные средства возможно на парковке, расположенной в районе здания железнодорожного вокзала (пл. Победы, 10), на безвозмездной основе», — отметили в пресс-службе мэрии Барнаула. 

Барнаул дорожное движение
       

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