В Москве водитель эвакуатора украл 26 машин на 64 млн рублей

Мужчина через мессенджер нашел скупщика краденых машин и договорился с ним о сотрудничестве

23 января 2026, 09:45, ИА Амител

Эвакуатор / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Москве задержали бывшего сотрудника автосалона, которого подозревают в серии краж автомобилей с охраняемой стоянки. За полгода, по данным полиции, с территории пропали 26 машин, использовавшихся компанией для служебных и рекламных целей.

О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. В полицию обратился представитель одного из столичных автосалонов, заявив о пропаже транспортных средств. В ходе проверки подозрения пали на бывшего работника компании.

По версии следствия, мужчина через мессенджер нашел скупщика краденых машин и договорился с ним о сотрудничестве. Сообщник обеспечивал оплату и вывоз автомобилей с территории стоянки с помощью эвакуатора. Таким образом, в течение примерно шести месяцев злоумышленники похищали транспорт.

Как уточнили в МВД, на данный момент в разных регионах России удалось обнаружить семь из 26 угнанных автомобилей. Розыск остальных машин, а также возможных соучастников продолжается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области неудавшийся угонщик был приговорен к условному сроку, после того как его нашли спящим в украденном автомобиле.