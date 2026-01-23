НОВОСТИОбщество

В Москве водитель эвакуатора украл 26 машин на 64 млн рублей

Мужчина через мессенджер нашел скупщика краденых машин и договорился с ним о сотрудничестве

23 января 2026, 09:45, ИА Амител

Эвакуатор / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Москве задержали бывшего сотрудника автосалона, которого подозревают в серии краж автомобилей с охраняемой стоянки. За полгода, по данным полиции, с территории пропали 26 машин, использовавшихся компанией для служебных и рекламных целей.

О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. В полицию обратился представитель одного из столичных автосалонов, заявив о пропаже транспортных средств. В ходе проверки подозрения пали на бывшего работника компании.

По версии следствия, мужчина через мессенджер нашел скупщика краденых машин и договорился с ним о сотрудничестве. Сообщник обеспечивал оплату и вывоз автомобилей с территории стоянки с помощью эвакуатора. Таким образом, в течение примерно шести месяцев злоумышленники похищали транспорт.

Как уточнили в МВД, на данный момент в разных регионах России удалось обнаружить семь из 26 угнанных автомобилей. Розыск остальных машин, а также возможных соучастников продолжается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области неудавшийся угонщик был приговорен к условному сроку, после того как его нашли спящим в украденном автомобиле.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:46:55 23-01-2026

а что так можно было?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:17 23-01-2026

чувак к успеху шел

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:30 23-01-2026

Это же теперь кто-то додумается средь бела дня открыто грузить неправильно припаркованные автомобили на эвакуатор и увозить на разборку?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
прохожий

14:34:54 23-01-2026

Гость (09:52:30 23-01-2026) Это же теперь кто-то додумается средь бела дня открыто грузи... новость читайте внимательно. причем здесь неправильно припаркованные??? это со стоянки автосалона , охраняемой! что там охрана делала вообще?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николас Кейдж

09:58:35 23-01-2026

Угнать за 60 секунд по русски ))))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:36 23-01-2026

давно эти игрульки с эвакуаторами нужно прекращать.
штраф на лобовое стекло и взыскивайте, как во всех цивилизованных странах.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:29 23-01-2026

Молодец

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:27 23-01-2026

А мессенджер -то, мессенджер какой?

  7 Нравится
Ответить
