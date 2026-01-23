В Москве водитель эвакуатора украл 26 машин на 64 млн рублей
Мужчина через мессенджер нашел скупщика краденых машин и договорился с ним о сотрудничестве
23 января 2026, 09:45, ИА Амител
В Москве задержали бывшего сотрудника автосалона, которого подозревают в серии краж автомобилей с охраняемой стоянки. За полгода, по данным полиции, с территории пропали 26 машин, использовавшихся компанией для служебных и рекламных целей.
О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. В полицию обратился представитель одного из столичных автосалонов, заявив о пропаже транспортных средств. В ходе проверки подозрения пали на бывшего работника компании.
По версии следствия, мужчина через мессенджер нашел скупщика краденых машин и договорился с ним о сотрудничестве. Сообщник обеспечивал оплату и вывоз автомобилей с территории стоянки с помощью эвакуатора. Таким образом, в течение примерно шести месяцев злоумышленники похищали транспорт.
Как уточнили в МВД, на данный момент в разных регионах России удалось обнаружить семь из 26 угнанных автомобилей. Розыск остальных машин, а также возможных соучастников продолжается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области неудавшийся угонщик был приговорен к условному сроку, после того как его нашли спящим в украденном автомобиле.
09:46:55 23-01-2026
а что так можно было?
09:50:17 23-01-2026
чувак к успеху шел
09:52:30 23-01-2026
Это же теперь кто-то додумается средь бела дня открыто грузить неправильно припаркованные автомобили на эвакуатор и увозить на разборку?
14:34:54 23-01-2026
Гость (09:52:30 23-01-2026) Это же теперь кто-то додумается средь бела дня открыто грузи... новость читайте внимательно. причем здесь неправильно припаркованные??? это со стоянки автосалона , охраняемой! что там охрана делала вообще?
09:58:35 23-01-2026
Угнать за 60 секунд по русски ))))
10:05:36 23-01-2026
давно эти игрульки с эвакуаторами нужно прекращать.
штраф на лобовое стекло и взыскивайте, как во всех цивилизованных странах.
11:15:29 23-01-2026
Молодец
11:25:27 23-01-2026
А мессенджер -то, мессенджер какой?