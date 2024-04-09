В России могут создать министерство патриотического воспитания

По данным СМИ, новое ведомство может появиться после инаугурации Путина и формирования нового состава кабмина

09 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Власти России обсуждают возможность создания министерства по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники.

По данным собеседников, ведомство может появиться после намеченной на 7 мая инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства.

Министерство могут создать на базе Росмолодежи, передав ей часть функций Минпросвещения. Кроме того, само Минпросвещения подумывают объединить с Минобрнауки, как это было до 2018-го.

В Минобрнауки сказали, что не располагают информацией об этих обсуждениях.