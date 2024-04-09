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В России могут создать министерство патриотического воспитания

По данным СМИ, новое ведомство может появиться после инаугурации Путина и формирования нового состава кабмина

09 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Власти России обсуждают возможность создания министерства по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники.

По данным собеседников, ведомство может появиться после намеченной на 7 мая инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства.

Министерство могут создать на базе Росмолодежи, передав ей часть функций Минпросвещения. Кроме того, само Минпросвещения подумывают объединить с Минобрнауки, как это было до 2018-го.

В Минобрнауки сказали, что не располагают информацией об этих обсуждениях.

Россия Политика

Комментарии 22

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Гость

09:23:23 09-04-2024

Лучше сразу министерство счастья. А за возмущение - ну там работой служб в паводок или отсутствием в магазинах питьевой воды признавать террористами. Ну и смертную казнь, конечно, за терроризм обязательно вернуть. И тогда абсолютно все будут счастливы, даже делать ничего не придется.

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Гость

09:39:42 09-04-2024

Гость (09:23:23 09-04-2024) Лучше сразу министерство счастья. А за возмущение - ну там р... Царское правительство так делало, потом очень удивлялось почему большевики такую популярность получили в народе.

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гость

09:35:35 09-04-2024

а потом и министерство правды и министерство счастья

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Гость

09:36:59 09-04-2024

А бывает ли патриотизм без любви к начальничкам? Может такое быть, что любишь страну, но ужасно печалит видеть как ее губят власть имущие. Я так понимаю создаваемое министерство будет пропагандировать "казённый патриотизм" - любовь к стране и любовь к власти в одном пакете. А с этим проблемы: понятно для чего казённый патриотизм людям у государственной кормушки, остальных следует запутать и обмануть.

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Гость

09:52:53 09-04-2024

Раньше была пионерская организация и комсомол. Было прикольно

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Гость

09:59:23 09-04-2024

а как же министерство недовольных и несчастных!?

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Гость

10:01:25 09-04-2024

Гость (09:52:53 09-04-2024) Раньше была пионерская организация и комсомол. Было прикольн... Раньше идеологией занимались. Как ни крути, это была обдуманная и большая работа. А сейчас они пытаются косплеить поздний СССР, но при этом абсолютно ничего не делая. Даже воздух сотрясать по-умному а не с дурацкими инициативами не хотят. Типа по команде раз-два все сейчас станут патриотами. А бюджет мы попилим, нам нужнее.

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Гость

10:25:31 09-04-2024

Мне кажется все эти движения приведут к обратному результату.
Не знаю включают ли ещё детям гимн каждое утро и поднимают ли флаг. Но если представить, что меня в школе каждое утро так пытали. Любовь к флагу и гимну, как и ко всей этой системе точно не возникла бы никогда

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Гость

11:36:19 09-04-2024

Гость (10:25:31 09-04-2024) Мне кажется все эти движения приведут к обратному результату... Вот если бы американский флаг и гимн, то некоторым было бы приятней. А еще некоторых каждый день учебой пытают, из-за этого у них любовь к этой системе ослабевает

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Гость

16:42:24 09-04-2024

Гость (11:36:19 09-04-2024) Вот если бы американский флаг и гимн, то некоторым было бы п... Вы правы обучение в школах выстроена так, что мало кто любит этот процесс.

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Гость

10:56:40 09-04-2024

Жалко что либералы(они же либероиды)в основной своей массе сдристнули за границу.А то бы патриотическое движение ещё больше крепло и расширялось,оттягиваясь на них.Быстрее дело бы пошло.

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Гость

11:16:06 09-04-2024

Гость (10:56:40 09-04-2024) Жалко что либералы(они же либероиды)в основной своей массе с... Ух ты, головы нет, а как-то получается писать сюда....

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Гость

12:39:52 09-04-2024

Гость (11:16:06 09-04-2024) Ух ты, головы нет, а как-то получается писать сюда.... ... Из либерастов?Те-то точно головой думают,никак не задницей ) Просто на данное время как-то попритухли при изложении своих либерастных мыслей.Ветошкой стали прикидываться..

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Гость

11:44:03 09-04-2024

Их уже ничто не спасет. Нас тоже.

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Гость

11:49:05 09-04-2024

Глядишь, и Медведеву дело найдется.

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Гость

12:17:00 09-04-2024

А когда создадут министерство по Не созданию каких либо министерств?

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Гость

13:14:52 09-04-2024

Вот и тысяча рабочих мест создана!

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Гость

13:23:04 09-04-2024

Без успехов страны внушить патриотизм не получится, за что гордость должна распирать, за то что вымираем и т.д. по списку.

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Гость

15:19:06 09-04-2024

Гость (13:23:04 09-04-2024) Без успехов страны внушить патриотизм не получится, за что г...
Костлявая рука голода тянется к нашему горлу?

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Гость

14:25:46 09-04-2024

за то что вымираем и т.д. ---- из последних сил пишем

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Гость

19:54:46 09-04-2024

По ПАПАНОВУ!!!!!!!!!Если человек ИДИОТ то это надолго от себя на всегда.

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Гость

08:05:45 10-04-2024

Тут задолбали с этими рразговрами о важом и поднятием флага, так еще и это придумали!

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