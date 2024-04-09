В России могут создать министерство патриотического воспитания
По данным СМИ, новое ведомство может появиться после инаугурации Путина и формирования нового состава кабмина
09 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
Власти России обсуждают возможность создания министерства по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники.
По данным собеседников, ведомство может появиться после намеченной на 7 мая инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства.
Министерство могут создать на базе Росмолодежи, передав ей часть функций Минпросвещения. Кроме того, само Минпросвещения подумывают объединить с Минобрнауки, как это было до 2018-го.
В Минобрнауки сказали, что не располагают информацией об этих обсуждениях.
09:23:23 09-04-2024
Лучше сразу министерство счастья. А за возмущение - ну там работой служб в паводок или отсутствием в магазинах питьевой воды признавать террористами. Ну и смертную казнь, конечно, за терроризм обязательно вернуть. И тогда абсолютно все будут счастливы, даже делать ничего не придется.
09:39:42 09-04-2024
Гость (09:23:23 09-04-2024) Лучше сразу министерство счастья. А за возмущение - ну там р... Царское правительство так делало, потом очень удивлялось почему большевики такую популярность получили в народе.
09:35:35 09-04-2024
а потом и министерство правды и министерство счастья
09:36:59 09-04-2024
А бывает ли патриотизм без любви к начальничкам? Может такое быть, что любишь страну, но ужасно печалит видеть как ее губят власть имущие. Я так понимаю создаваемое министерство будет пропагандировать "казённый патриотизм" - любовь к стране и любовь к власти в одном пакете. А с этим проблемы: понятно для чего казённый патриотизм людям у государственной кормушки, остальных следует запутать и обмануть.
09:52:53 09-04-2024
Раньше была пионерская организация и комсомол. Было прикольно
09:59:23 09-04-2024
а как же министерство недовольных и несчастных!?
10:01:25 09-04-2024
Гость (09:52:53 09-04-2024) Раньше была пионерская организация и комсомол. Было прикольн... Раньше идеологией занимались. Как ни крути, это была обдуманная и большая работа. А сейчас они пытаются косплеить поздний СССР, но при этом абсолютно ничего не делая. Даже воздух сотрясать по-умному а не с дурацкими инициативами не хотят. Типа по команде раз-два все сейчас станут патриотами. А бюджет мы попилим, нам нужнее.
10:25:31 09-04-2024
Мне кажется все эти движения приведут к обратному результату.
Не знаю включают ли ещё детям гимн каждое утро и поднимают ли флаг. Но если представить, что меня в школе каждое утро так пытали. Любовь к флагу и гимну, как и ко всей этой системе точно не возникла бы никогда
11:36:19 09-04-2024
Гость (10:25:31 09-04-2024) Мне кажется все эти движения приведут к обратному результату... Вот если бы американский флаг и гимн, то некоторым было бы приятней. А еще некоторых каждый день учебой пытают, из-за этого у них любовь к этой системе ослабевает
16:42:24 09-04-2024
Гость (11:36:19 09-04-2024) Вот если бы американский флаг и гимн, то некоторым было бы п... Вы правы обучение в школах выстроена так, что мало кто любит этот процесс.
10:56:40 09-04-2024
Жалко что либералы(они же либероиды)в основной своей массе сдристнули за границу.А то бы патриотическое движение ещё больше крепло и расширялось,оттягиваясь на них.Быстрее дело бы пошло.
11:16:06 09-04-2024
Гость (10:56:40 09-04-2024) Жалко что либералы(они же либероиды)в основной своей массе с... Ух ты, головы нет, а как-то получается писать сюда....
12:39:52 09-04-2024
Гость (11:16:06 09-04-2024) Ух ты, головы нет, а как-то получается писать сюда.... ... Из либерастов?Те-то точно головой думают,никак не задницей ) Просто на данное время как-то попритухли при изложении своих либерастных мыслей.Ветошкой стали прикидываться..
11:44:03 09-04-2024
Их уже ничто не спасет. Нас тоже.
11:49:05 09-04-2024
Глядишь, и Медведеву дело найдется.
12:17:00 09-04-2024
А когда создадут министерство по Не созданию каких либо министерств?
13:14:52 09-04-2024
Вот и тысяча рабочих мест создана!
13:23:04 09-04-2024
Без успехов страны внушить патриотизм не получится, за что гордость должна распирать, за то что вымираем и т.д. по списку.
15:19:06 09-04-2024
Гость (13:23:04 09-04-2024) Без успехов страны внушить патриотизм не получится, за что г...
Костлявая рука голода тянется к нашему горлу?
14:25:46 09-04-2024
за то что вымираем и т.д. ---- из последних сил пишем
19:54:46 09-04-2024
По ПАПАНОВУ!!!!!!!!!Если человек ИДИОТ то это надолго от себя на всегда.
08:05:45 10-04-2024
Тут задолбали с этими рразговрами о важом и поднятием флага, так еще и это придумали!