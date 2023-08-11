В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ"

11 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подрядчиков в России решили обязать страховать работы по капитальному ремонту домов. Если после их выполнения выявятся какие-то недочеты и жильцы подадут жалобу, компания будет обязана за счет этих средств их оперативно устранить. Такие изменения в Жилищный кодекс депутаты Госдумы рассмотрят уже в ближайшее время. Как это может отразиться на качестве капремонта и ляжет ли дополнительная финансовая нагрузка за страховку на плечи жильцов, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем страховать работы по капремонту?

Страхование позволит повысить качество проводимых подрядчиками работ при капитальном ремонте. На данный момент более 20% из них выполняются с нарушениями, а средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе также указано, что у 30% жителей отремонтированных домов есть претензии к подрядчику.

Однако устранение всех этих недочетов зачастую затягивается: в лучше случае на шесть месяцев, в худшем – на несколько лет. Положения по гарантийному ремонту закреплены в законодательстве, но компании от этой обязанности уклоняются, и справедливости порой удается добиться только после судебных разбирательств с участием жильцов, региональных фондов капремонта, подрядчиков и управляющих компаний. А это потраченное время, нервы, деньги.

Новый законопроект предполагает сроки устранения работ ограничить: 30 дней с момента подачи жалобы.

А как страхование работ повлияет на качество?

По задумке автора законопроекта, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, изменения в Жилищный кодекс позволят решить сразу несколько задач. Во-первых, за счет страховки появится подушка безопасности. То есть при выявлении недочетов, допущенных при капремонте, компании не придется искать деньги, чтобы оперативно их устранить. И прикрываться их отсутствием перед жильцами они тоже не смогут.

"Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК все это время не спеша судятся: решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель – создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать", – цитирует Чернышова газета "Известия".

По его словам, цена по аналогии с ОСАГО будет зависеть от страховой истории: если подрядчик работает постоянно неквалифицированно, страховка будет в цене расти. Следовательно, представить конкурентное предложение на конкурсе у него уже не получится и такую компанию просто вытеснят с рынка. Для тех, кто работает качественно и на совесть, страховка будет дешевле. Соответственно, и одержать победу в торгах на право проведения работ будет легче.

Интересно, кто будет платить за страховку?

Эта обязанность ляжет на плечи компаний, которые оказывают услуги по капремонту. Но не исключено, что они захотят переложить расходы по страхованию на плечи граждан. Однако эксперты убеждены, что эта надбавка в перерасчете на каждую квартиру будет несущественной.