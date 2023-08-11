Зачем в России хотят ввести страхование работ по капремонту многоквартирных домов?
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ"
11 августа 2023, 08:01, ИА Амител
Подрядчиков в России решили обязать страховать работы по капитальному ремонту домов. Если после их выполнения выявятся какие-то недочеты и жильцы подадут жалобу, компания будет обязана за счет этих средств их оперативно устранить. Такие изменения в Жилищный кодекс депутаты Госдумы рассмотрят уже в ближайшее время. Как это может отразиться на качестве капремонта и ляжет ли дополнительная финансовая нагрузка за страховку на плечи жильцов, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Зачем страховать работы по капремонту?
Страхование позволит повысить качество проводимых подрядчиками работ при капитальном ремонте. На данный момент более 20% из них выполняются с нарушениями, а средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе также указано, что у 30% жителей отремонтированных домов есть претензии к подрядчику.
Однако устранение всех этих недочетов зачастую затягивается: в лучше случае на шесть месяцев, в худшем – на несколько лет. Положения по гарантийному ремонту закреплены в законодательстве, но компании от этой обязанности уклоняются, и справедливости порой удается добиться только после судебных разбирательств с участием жильцов, региональных фондов капремонта, подрядчиков и управляющих компаний. А это потраченное время, нервы, деньги.
Новый законопроект предполагает сроки устранения работ ограничить: 30 дней с момента подачи жалобы.
А как страхование работ повлияет на качество?
По задумке автора законопроекта, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, изменения в Жилищный кодекс позволят решить сразу несколько задач. Во-первых, за счет страховки появится подушка безопасности. То есть при выявлении недочетов, допущенных при капремонте, компании не придется искать деньги, чтобы оперативно их устранить. И прикрываться их отсутствием перед жильцами они тоже не смогут.
"Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК все это время не спеша судятся: решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель – создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать", – цитирует Чернышова газета "Известия".
По его словам, цена по аналогии с ОСАГО будет зависеть от страховой истории: если подрядчик работает постоянно неквалифицированно, страховка будет в цене расти. Следовательно, представить конкурентное предложение на конкурсе у него уже не получится и такую компанию просто вытеснят с рынка. Для тех, кто работает качественно и на совесть, страховка будет дешевле. Соответственно, и одержать победу в торгах на право проведения работ будет легче.
Интересно, кто будет платить за страховку?
Эта обязанность ляжет на плечи компаний, которые оказывают услуги по капремонту. Но не исключено, что они захотят переложить расходы по страхованию на плечи граждан. Однако эксперты убеждены, что эта надбавка в перерасчете на каждую квартиру будет несущественной.
"В случае судебных разбирательств из-за некачественно проведенных работ не придется годами ждать исправления недочетов, появится возможность сразу заключить договор с новым подрядчиком", – считает член генсовета организации, руководитель подкомитета по малоэтажному строительству и ИЖС, владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров.
09:29:49 11-08-2023
Но не исключено, что они захотят переложить расходы по страхованию на плечи граждан. Однако эксперты убеждены, что эта надбавка в перерасчете на каждую квартиру будет несущественной. Нормально! Подрядчики отвратительно работают, а платить (быть может) будет заказчик!
09:41:38 11-08-2023
Очередная "кормушка", народу - бремя!!!!!!!!! На качество жизни все меньше оставляют народу активов!!!!!!!
09:43:09 11-08-2023
Сколько желающих встать в цепочку по расспилу денег, все элементарно гарантия должна прилагаться по умолчанию без всяких страховок, кто не качественно сделал ремонт тот за свой счёт и исправляет недостатки, все же просто, но в нашей экономике любой продукт становится троекратно дороже за счёт желающих получать деньги из воздуха и все эти расходы держаться на наши плечи, экономика не эффективная, поэтому и цены у нас конские.
10:04:20 11-08-2023
Гость (09:43:09 11-08-2023) Сколько желающих встать в цепочку по расспилу денег, все эле... За свой счёт - очень хорошо! Вообще блестящая идея. Беда только в том, что стройкомпании зачастую делаются под проект, а потом их хоронят. Уставный фонд ООО - 10 тысяч рублей, по сути раз в кабаке паре человек посидеть. А жильцы потом остаются с проблемной недвижимостью, без шанса на гарантийные обязательства от подрядчика. А тут деньги фондируются и вне зависимости от судьбы фирмы-подрядчика гарантируется "гарантийный ремонт", извините за тавтологию.
11:37:26 11-08-2023
Гость (10:04:20 11-08-2023) За свой счёт - очень хорошо! Вообще блестящая идея. Беда тол... Неужели граждане виновны в том, что строительная компания делается под проект и должны за этот лохотрон заплатить, может на законодательном уровне запретить так делать и обязать того кто берет на себя ответственность за проведение ремонта давать гарантию и устранять неисправности.
10:09:07 11-08-2023
потому что ответственность должна быть УГОЛОВНАЯ. а страховка - в просак ее себе засуньте
06:10:56 12-08-2023
Как бы цветисто не расписывали преимущества страховки, в конечном счете, расходы лягут на плечи людей.Для нас нормально.По-другому капгосударство не может решить проблему качества,хотя есть контролирующие строительство органы .