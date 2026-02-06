В России объяснили, почему нужно ограничить внесение наличных через банкоматы

В первую очередь инициатива позволит снизить риски, в том числе со счетами, открытыми на дропов

06 февраля 2026

Минфин России выступил с инициативой ввести ограничение на пополнение физическими лицами счетов или вкладов через банкомат — не более 1 млн рублей в месяц, сообщает РБК.

Соответствующий документ, вносящий изменения в закон "О банках и банковской деятельности", уже направлен на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг.

Сейчас действующее законодательство не устанавливает лимитов на внесение наличных через банкоматы, что, как отмечается в пояснительной записке к документу, создает возможности для ввода в оборот денежных средств неизвестного происхождения.

В Росфинмониторинге подтверждают, что внесение наличных через банкоматы нередко используется в схемах легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности.

Инициативу Минфина уже поддержали в Госдуме. Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложение "абсолютно логичным":

«В первую очередь оно может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников где‑то снимают деньги, потом их кладут в банкомат».

В ведомстве ссылаются на национальную оценку рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, проведенную в 2022 году, где зафиксированы случаи применения подставных физических лиц, так называемых дропов, для открытия счетов и зачисления на них средств из неустановленных источников.

«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц, в различных противоправных схемах», — подчеркнули в Росфинмониторинге.

Кроме того, сотрудники кредитных организаций, действуя в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по‑прежнему смогут запрашивать у клиентов документы и информацию, подтверждающие происхождение вносимых средств.

