Банки стали чаще блокировать денежные переводы россиян с января 2026 года

18 января 2026, 13:49, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

С января 2026 года банки России стали значительно чаще блокировать денежные переводы – это связано с новыми требованиями Банка России, сообщают "Вести Алтай".

Регулятор расширил перечень признаков, по которым операции могут считаться потенциально мошенническими, теперь их двенадцать вместо прежних шести.

По действующим правилам, финансовые организации обязаны приостанавливать переводы для дополнительной проверки при выявлении хотя бы одного из этих критериев.

Ранее основанием для блокировки служили лишь два основных признака: нахождение получателя в банковской базе подозрительных лиц либо нетипичность операции для конкретного клиента.

«В обновленный список вошли такие ситуации, как переводы через систему быстрых платежей на суммы от 200 тысяч рублей, внесение наличных через цифровые карты, а также смена номера телефона в онлайн‑банках или на портале "Госуслуги" менее чем за 48 часов до совершения перевода», – говорится в публикации.

Эксперты рекомендуют клиентам заранее информировать свой банк о планируемой крупной операции – это поможет избежать внезапной блокировки и связанных с ней неудобств.

Ранее сообщалось, что мошенники блокируют банковские карты россиян, звоня в банк от имени клиентов. Используя данные из утекших баз, злоумышленники убеждают операторов заблокировать счета жертв.