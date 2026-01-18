Банки стали чаще блокировать денежные переводы россиян с января 2026 года
Регулятор расширил перечень признаков, по которым операции могут считаться потенциально мошенническими
18 января 2026, 13:49, ИА Амител
С января 2026 года банки России стали значительно чаще блокировать денежные переводы – это связано с новыми требованиями Банка России, сообщают "Вести Алтай".
Регулятор расширил перечень признаков, по которым операции могут считаться потенциально мошенническими, теперь их двенадцать вместо прежних шести.
По действующим правилам, финансовые организации обязаны приостанавливать переводы для дополнительной проверки при выявлении хотя бы одного из этих критериев.
Ранее основанием для блокировки служили лишь два основных признака: нахождение получателя в банковской базе подозрительных лиц либо нетипичность операции для конкретного клиента.
«В обновленный список вошли такие ситуации, как переводы через систему быстрых платежей на суммы от 200 тысяч рублей, внесение наличных через цифровые карты, а также смена номера телефона в онлайн‑банках или на портале "Госуслуги" менее чем за 48 часов до совершения перевода», – говорится в публикации.
Эксперты рекомендуют клиентам заранее информировать свой банк о планируемой крупной операции – это поможет избежать внезапной блокировки и связанных с ней неудобств.
Ранее сообщалось, что мошенники блокируют банковские карты россиян, звоня в банк от имени клиентов. Используя данные из утекших баз, злоумышленники убеждают операторов заблокировать счета жертв.
14:10:23 18-01-2026
Я тоже расширил перечень признаков, по которым считаю банки мошенническими
15:32:26 18-01-2026
Сбер заблочил и сказал что спас полтора лярда...
18:05:11 18-01-2026
Наличка надежнее всего.
20:06:33 18-01-2026
Гость (18:05:11 18-01-2026) Наличка надежнее всего.... ага, пойди купи что нибудь за нал на маркетплейсах, например.
20:15:23 18-01-2026
Гость (18:05:11 18-01-2026) Наличка надежнее всего.... Не особо. Я помню 91. Деньги есть, но они уже бумажки...
18:30:18 18-01-2026
12 января СБЕР заблокировал у меня сумму 100 тысяч по СПБ. Это меньше, чем 200 тысяч. Требования Банка России не выполняют.
10:57:55 19-01-2026
Гость (18:30:18 18-01-2026) 12 января СБЕР заблокировал у меня сумму 100 тысяч по СПБ. Э... Откуда взял норму в 200 000 р? Любую сумму могут заблокировать.
20:07:25 18-01-2026
У нас очень странное государство, никто не думает о последствиях, если народ перейдет на наличные, не думаю что банки будут этому рады.
20:10:59 18-01-2026
Гость (20:07:25 18-01-2026) У нас очень странное государство, никто не думает о последст... и ты не думаешь - никто не даст на нал теперь перейти
20:43:12 18-01-2026
Гость (20:10:59 18-01-2026) и ты не думаешь - никто не даст на нал теперь перейти... Не думает естественно)
20:40:51 18-01-2026
Банки деньги бы лучше вернули клиентам в их покупательной способности при СССР, которая рухнула на три порядка после вброса уймы ничем не обеспеченных буржуйских фальшивок!
12:17:21 19-01-2026
За первые недели 2026 года российские банки в рамках борьбы с мошенничеством временно заблокировали около 2—3 млн карт и счетов физлиц. Отмечается, что алгоритмы теперь реагируют не только на переводы между физлицами, но и на активные покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. Это, согласно публикации, увеличивает погрешность, однако позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции. Государство переживает, что мошенники у него отбирают хлеб, обладая более креативным мышлением, чем наши министры экономики и развития все вместе взятые.