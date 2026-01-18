НОВОСТИОбщество

Банки стали чаще блокировать денежные переводы россиян с января 2026 года

Регулятор расширил перечень признаков, по которым операции могут считаться потенциально мошенническими

18 января 2026, 13:49, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru
Банк России / Фото: amic.ru

С января 2026 года банки России стали значительно чаще блокировать денежные переводы – это связано с новыми требованиями Банка России, сообщают "Вести Алтай".

Регулятор расширил перечень признаков, по которым операции могут считаться потенциально мошенническими, теперь их двенадцать вместо прежних шести. 

По действующим правилам, финансовые организации обязаны приостанавливать переводы для дополнительной проверки при выявлении хотя бы одного из этих критериев. 

Ранее основанием для блокировки служили лишь два основных признака: нахождение получателя в банковской базе подозрительных лиц либо нетипичность операции для конкретного клиента. 

«В обновленный список вошли такие ситуации, как переводы через систему быстрых платежей на суммы от 200 тысяч рублей, внесение наличных через цифровые карты, а также смена номера телефона в онлайн‑банках или на портале "Госуслуги" менее чем за 48 часов до совершения перевода», – говорится в публикации. 

Эксперты рекомендуют клиентам заранее информировать свой банк о планируемой крупной операции – это поможет избежать внезапной блокировки и связанных с ней неудобств. 

Ранее сообщалось, что мошенники блокируют банковские карты россиян, звоня в банк от имени клиентов. Используя данные из утекших баз, злоумышленники убеждают операторов заблокировать счета жертв.

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций

Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк
НОВОСТИОбщество

Мошенники банки

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

14:10:23 18-01-2026

Я тоже расширил перечень признаков, по которым считаю банки мошенническими

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

15:32:26 18-01-2026

Сбер заблочил и сказал что спас полтора лярда...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:11 18-01-2026

Наличка надежнее всего.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:06:33 18-01-2026

Гость (18:05:11 18-01-2026) Наличка надежнее всего.... ага, пойди купи что нибудь за нал на маркетплейсах, например.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Старый

20:15:23 18-01-2026

Гость (18:05:11 18-01-2026) Наличка надежнее всего.... Не особо. Я помню 91. Деньги есть, но они уже бумажки...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:18 18-01-2026

12 января СБЕР заблокировал у меня сумму 100 тысяч по СПБ. Это меньше, чем 200 тысяч. Требования Банка России не выполняют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:55 19-01-2026

Гость (18:30:18 18-01-2026) 12 января СБЕР заблокировал у меня сумму 100 тысяч по СПБ. Э... Откуда взял норму в 200 000 р? Любую сумму могут заблокировать.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:25 18-01-2026

У нас очень странное государство, никто не думает о последствиях, если народ перейдет на наличные, не думаю что банки будут этому рады.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:59 18-01-2026

Гость (20:07:25 18-01-2026) У нас очень странное государство, никто не думает о последст... и ты не думаешь - никто не даст на нал теперь перейти

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:43:12 18-01-2026

Гость (20:10:59 18-01-2026) и ты не думаешь - никто не даст на нал теперь перейти... Не думает естественно)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:51 18-01-2026

Банки деньги бы лучше вернули клиентам в их покупательной способности при СССР, которая рухнула на три порядка после вброса уймы ничем не обеспеченных буржуйских фальшивок!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:21 19-01-2026

За первые недели 2026 года российские банки в рамках борьбы с мошенничеством временно заблокировали около 2—3 млн карт и счетов физлиц. Отмечается, что алгоритмы теперь реагируют не только на переводы между физлицами, но и на активные покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. Это, согласно публикации, увеличивает погрешность, однако позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции. Государство переживает, что мошенники у него отбирают хлеб, обладая более креативным мышлением, чем наши министры экономики и развития все вместе взятые.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров