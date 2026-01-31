В России могут установить лимит на количество внесения наличных

Речь идет о внесении денег на карту или счет через банкоматы

31 января 2026, 14:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Министерство финансов выдвинуло инициативу по ограничению внесения наличных средств через терминалы самообслуживания, а именно сумм, превышающих один миллион рублей в течение месяца. Как сообщает РБК, соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в Центральный банк и Росфинмониторинг.

Данный документ предполагает внесение поправок в законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Разработка этой инициативы обусловлена стремлением к детенизации некоторых секторов экономики. В сопроводительной записке к законопроекту подчеркивается, что действующее законодательство не содержит ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными деньгами через банкоматы.

Это создает возможность для проникновения в легальный денежный оборот средств, источник которых не установлен. Подчеркивается, что кредитным организациям потребуется время для адаптации своих систем и внутренних процедур к новым требованиям. В связи с этим предлагается установить срок вступления новых правил в силу – через 180 дней после официальной публикации закона.