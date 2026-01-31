В России могут установить лимит на количество внесения наличных
Речь идет о внесении денег на карту или счет через банкоматы
31 января 2026, 14:35, ИА Амител
Министерство финансов выдвинуло инициативу по ограничению внесения наличных средств через терминалы самообслуживания, а именно сумм, превышающих один миллион рублей в течение месяца. Как сообщает РБК, соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в Центральный банк и Росфинмониторинг.
Данный документ предполагает внесение поправок в законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Разработка этой инициативы обусловлена стремлением к детенизации некоторых секторов экономики. В сопроводительной записке к законопроекту подчеркивается, что действующее законодательство не содержит ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными деньгами через банкоматы.
Это создает возможность для проникновения в легальный денежный оборот средств, источник которых не установлен. Подчеркивается, что кредитным организациям потребуется время для адаптации своих систем и внутренних процедур к новым требованиям. В связи с этим предлагается установить срок вступления новых правил в силу – через 180 дней после официальной публикации закона.
14:57:27 31-01-2026
Ну и правильно нефиг отмывать наворованное через банкоматы, у честного человека не может быть таких денег, больше миллиона в месяц таких зарплат в принципе не существует, а продал хату за наличку иди через кассу положи.
18:35:31 31-01-2026
Гость (14:57:27 31-01-2026) Ну и правильно нефиг отмывать наворованное через банкоматы, ... сегодня это миллион, а завтра 100 тысяч. А золотые унитазы в упор не видят.
13:41:11 01-02-2026
Гость (14:57:27 31-01-2026) Ну и правильно нефиг отмывать наворованное через банкоматы, ... когда будете вносить платеж по ипотеке через банкомат, внося 50 000 руб, и у вас заблокируют карту - будете говорить нефиг. Долбить будут в первую очередь простых смертных, а богатые всегда найдут обходные пути.
16:09:19 31-01-2026
Бред!
18:53:53 31-01-2026
населения простого это не коснется никак
16:28:16 03-02-2026
гость (18:53:53 31-01-2026) населения простого это не коснется никак... Как ходил в дырявых носках так и дальше будешь?
19:50:48 31-01-2026
Я инкассирую наличную выручку организации через банкомат на счет.
А знакомый ИП так же на свою карту на свой счет.
Нам уже волноваться?
Чеки ККМ бьются, маркировка бьется, налоги платятся, теперь еще и с банкоматами возиться?