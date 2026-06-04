В России предложили поднять стипендию аспирантам до уровня МРОТ

Сергей Миронов обратился к министру науки с инициативой установить единую ежемесячную выплату для всех очников, которая сегодня составляет всего 5–10 тысяч рублей

04 июня 2026, 11:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову официальное обращение с предложением ввести единую ежемесячную стипендию для аспирантов очной формы обучения. Размер выплаты, по замыслу парламентария, должен быть не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством Миронов пояснил, что сегодня государственная академическая стипендия аспирантов-очников в среднем составляет всего 5–10 тысяч рублей — это меньше не только МРОТ, но и прожиточного минимума. Отдельные, наиболее успешные исследователи могут рассчитывать на президентские или правительственные стипендии, но таких единицы.

«Представляется целесообразным ввести на федеральном уровне единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения, обучающихся по аккредитованным программам, в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год», — говорится в обращении.

По мнению Миронова, это решение поднимет престиж аспирантуры и станет реальным социальным лифтом для молодых ученых. Аспиранты получат возможность больше времени посвящать диссертации, научным публикациям, конференциям и стажировкам, а не поиску подработок.