В Госдуме предложили поднять стипендии студентам до уровня прожиточного минимума
Депутаты от "Справедливой России" считают, что академическая стипендия должна быть не менее 100% прожиточного минимума, а социальная — не менее 120% с ежегодной индексацией
22 апреля 2026, 11:31, ИА Амител
Депутаты фракции "Справедливая Россия" направили обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением значительно повысить студенческие стипендии. Инициативу подготовили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарии предлагают установить базовый размер государственной академической стипендии не ниже 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии — не ниже 120% от этого показателя. При этом они настаивают на ежегодной индексации с учетом региональной социально-экономической ситуации.
Сергей Миронов отметил, что с 1 сентября 2025 года минимальная академическая стипендия составляет всего 2224 рубля, а социальная — 3340 рублей.
«В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия — это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше», — пояснил политик.
По мнению Миронова, принятие такого решения позволит молодым людям меньше времени уделять подработкам и больше — учебе, что в конечном счете повысит качество подготовки кадров для российской экономики.
Яна Лантратова, в свою очередь, подчеркнула, что студенты находятся в одной из самых уязвимых социальных групп. У них нет стабильного дохода, а цены на питание, жилье, транспорт и учебные материалы постоянно растут. Многие вынуждены совмещать учебу с работой, что напрямую сказывается на уровне их образования и профессиональной подготовки.
11:34:16 22-04-2026
Ну конечно же это Миронов
12:00:08 22-04-2026
Только прочитал заголовок, срезу понял - популист Миронов.
13:57:13 22-04-2026
откуда деньги на всё
15:39:42 22-04-2026
Гость (13:57:13 22-04-2026) откуда деньги на всё... Главное у него, прокукарекать.
15:49:28 22-04-2026
Гость (13:57:13 22-04-2026) откуда деньги на всё... печатать же. так давно сша делает и прочие
15:38:05 22-04-2026
Меня тошнит от "Справедливой России" - филиал Единой России.
17:07:50 22-04-2026
А давайте налоги перестанем платить, ЖКХ и штрафы, кредиты а как только всё наладится у власти может и заплатим , а может и нет.
Но так не будет.