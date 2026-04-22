В Госдуме предложили поднять стипендии студентам до уровня прожиточного минимума

Депутаты от "Справедливой России" считают, что академическая стипендия должна быть не менее 100% прожиточного минимума, а социальная — не менее 120% с ежегодной индексацией

22 апреля 2026, 11:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия" направили обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением значительно повысить студенческие стипендии. Инициативу подготовили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарии предлагают установить базовый размер государственной академической стипендии не ниже 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии — не ниже 120% от этого показателя. При этом они настаивают на ежегодной индексации с учетом региональной социально-экономической ситуации.

Сергей Миронов отметил, что с 1 сентября 2025 года минимальная академическая стипендия составляет всего 2224 рубля, а социальная — 3340 рублей.

«В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия — это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше», — пояснил политик.

По мнению Миронова, принятие такого решения позволит молодым людям меньше времени уделять подработкам и больше — учебе, что в конечном счете повысит качество подготовки кадров для российской экономики.

Яна Лантратова, в свою очередь, подчеркнула, что студенты находятся в одной из самых уязвимых социальных групп. У них нет стабильного дохода, а цены на питание, жилье, транспорт и учебные материалы постоянно растут. Многие вынуждены совмещать учебу с работой, что напрямую сказывается на уровне их образования и профессиональной подготовки.