С 1 марта 2027 года права начнут отзывать, если врач найдет противопоказания к вождению

17 февраля 2026, 15:25, ИА Амител

Водитель, авто / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

С 1 марта 2027 года российским водителям могут отказать в праве управлять автомобилем, если у них обнаружат медицинские противопоказания. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский РИА Новости.

«С этой даты вступят в силу изменения в законодательстве. Водителей, страдающих заболеваниями, которые могут повысить риск ДТП, могут лишить прав. К таким болезням относятся серьезные психические расстройства, эпилепсия, серьезные нарушения зрения и другие состояния, которые могут привести к потере контроля над машиной», — отметил он.

Якубовский подчеркнул, что эта мера нацелена на повышение безопасности на дорогах. Автомобиль — источник повышенной опасности, и государство должно гарантировать, что за рулем находятся только те, кто может управлять машиной безопасно.

«Решение об аннулировании прав будет приниматься на основе медицинских данных, подтверждающих наличие противопоказаний. Список таких заболеваний утвержден Министерством здравоохранения. Лишение прав не пожизненное: при улучшении здоровья и соответствующем заключении медиков права можно восстановить. Перед аннулированием водителя уведомят и дадут возможность пройти внеочередное обследование», — подчеркнул депутат.

Он уверен, что эта мера поможет сократить число ДТП. Любое заболевание, которое может вызвать внезапную потерю сознания или непредсказуемое поведение на дороге, опасно не только для водителя, но и для всех участников движения.

