В России расширят список причин для лишения водительских прав
С 1 марта 2027 года права начнут отзывать, если врач найдет противопоказания к вождению
17 февраля 2026, 15:25, ИА Амител
С 1 марта 2027 года российским водителям могут отказать в праве управлять автомобилем, если у них обнаружат медицинские противопоказания. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский РИА Новости.
«С этой даты вступят в силу изменения в законодательстве. Водителей, страдающих заболеваниями, которые могут повысить риск ДТП, могут лишить прав. К таким болезням относятся серьезные психические расстройства, эпилепсия, серьезные нарушения зрения и другие состояния, которые могут привести к потере контроля над машиной», — отметил он.
Якубовский подчеркнул, что эта мера нацелена на повышение безопасности на дорогах. Автомобиль — источник повышенной опасности, и государство должно гарантировать, что за рулем находятся только те, кто может управлять машиной безопасно.
«Решение об аннулировании прав будет приниматься на основе медицинских данных, подтверждающих наличие противопоказаний. Список таких заболеваний утвержден Министерством здравоохранения. Лишение прав не пожизненное: при улучшении здоровья и соответствующем заключении медиков права можно восстановить. Перед аннулированием водителя уведомят и дадут возможность пройти внеочередное обследование», — подчеркнул депутат.
Он уверен, что эта мера поможет сократить число ДТП. Любое заболевание, которое может вызвать внезапную потерю сознания или непредсказуемое поведение на дороге, опасно не только для водителя, но и для всех участников движения.
15:38:49 17-02-2026
И другие заболевания, это например гипертония. Интересно сколько мужчин после этого пойдут к терапевту давление мерить?
16:12:19 17-02-2026
Гость (15:38:49 17-02-2026) И другие заболевания, это например гипертония. Интересно ско... Плоскостопие
15:59:01 17-02-2026
Интересно, а этот "мамкин депутат" статистику по дтп смотрел/изучал? Сколько % дтп по причине нездоровья водителя от общего числа дтп? И для чего сейчас медкомиссии проходятся, которые, в том числе, и психических должны отмести от управления... Мужики в гаражах были правы, когда за поллитрой про властьимущих разговор завели. "Чем выше дума, тем тупее депутаты..." А этот сопленок, 1985 года рождения, как туда попал вообще не понятно. За бородку наверное выдвинули.
16:14:13 17-02-2026
Терапевт мне при давлении 120/80 справку не хотел подписывать, то теперь тем более не подпишет.
16:15:36 17-02-2026
Ну это выстрел себе в ногу: а как же всякие налоги штрафы и прочие поборы с автомобилистов. Не, не поддержат инициативу
17:41:27 17-02-2026
Если будут болячки высасывать из пальца и аннулировать права - значит люди будут без прав ездить вот и все. ГАИшников сейчас очень мало по городу, можно годами ездить и ни разу не остановят. Кому от этого будет лучше ?