В России могут упростить процедуру сдачи экзамена на водительские права
Кандидатам разрешат не предоставлять медсправку, если данные об их здоровье уже есть в едином электронном реестре
08 февраля 2026, 13:00, ИА Амител
В России может быть упрощена процедура получения водительского удостоверения. Кандидаты смогут сдавать экзамены без предъявления бумажной медицинской справки, если соответствующая информация о состоянии их здоровья уже внесена в единый электронный реестр и заявление подается через портал "Госуслуги", сообщает РИА Новости.
В настоящее время для допуска к экзамену необходимо предоставить паспорт, документ об окончании автошколы, медицинское заключение установленной формы, а для несовершеннолетних — также письменное согласие родителей или опекунов.
Новая мера направлена на сокращение бюрократических процедур и перевод процесса в цифровой формат.
Ожидается, что изменения затронут этап записи на экзамен, при этом требования к обязательному медицинскому освидетельствованию для получения прав останутся неизменными.
Это хорошо. Но ещё важно ввести повсеместное обучение в школах вождению.
21:01:18 08-02-2026
Гость (14:32:23 08-02-2026) Это хорошо. Но ещё важно ввести повсеместное обучение в школ... во многих частных школах эти уроки есть с 8-9 класса
21:01:52 08-02-2026
наоборот нужно УСЛОЖНИТЬ тк многие водители по факту просто не знают ПДД!
08:19:34 09-02-2026
Дураков на доргах значительно прибавится.
11:33:33 09-02-2026
Гость (08:19:34 09-02-2026) Дураков на доргах значительно прибавится. ...
И какое отношение к этому имеет формат медицинской справки?