В России могут упростить процедуру сдачи экзамена на водительские права

Кандидатам разрешат не предоставлять медсправку, если данные об их здоровье уже есть в едином электронном реестре

08 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России может быть упрощена процедура получения водительского удостоверения. Кандидаты смогут сдавать экзамены без предъявления бумажной медицинской справки, если соответствующая информация о состоянии их здоровья уже внесена в единый электронный реестр и заявление подается через портал "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

В настоящее время для допуска к экзамену необходимо предоставить паспорт, документ об окончании автошколы, медицинское заключение установленной формы, а для несовершеннолетних — также письменное согласие родителей или опекунов.

Новая мера направлена на сокращение бюрократических процедур и перевод процесса в цифровой формат.

Ожидается, что изменения затронут этап записи на экзамен, при этом требования к обязательному медицинскому освидетельствованию для получения прав останутся неизменными.