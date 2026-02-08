НОВОСТИОбщество

В России могут упростить процедуру сдачи экзамена на водительские права

Кандидатам разрешат не предоставлять медсправку, если данные об их здоровье уже есть в едином электронном реестре

08 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России может быть упрощена процедура получения водительского удостоверения. Кандидаты смогут сдавать экзамены без предъявления бумажной медицинской справки, если соответствующая информация о состоянии их здоровья уже внесена в единый электронный реестр и заявление подается через портал "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

В настоящее время для допуска к экзамену необходимо предоставить паспорт, документ об окончании автошколы, медицинское заключение установленной формы, а для несовершеннолетних — также письменное согласие родителей или опекунов.

Новая мера направлена на сокращение бюрократических процедур и перевод процесса в цифровой формат.

Ожидается, что изменения затронут этап записи на экзамен, при этом требования к обязательному медицинскому освидетельствованию для получения прав останутся неизменными.

права водители

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:32:23 08-02-2026

Это хорошо. Но ещё важно ввести повсеместное обучение в школах вождению.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:18 08-02-2026

Гость (14:32:23 08-02-2026) Это хорошо. Но ещё важно ввести повсеместное обучение в школ... во многих частных школах эти уроки есть с 8-9 класса

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:52 08-02-2026

наоборот нужно УСЛОЖНИТЬ тк многие водители по факту просто не знают ПДД!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:34 09-02-2026

Дураков на доргах значительно прибавится.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:33 09-02-2026

Гость (08:19:34 09-02-2026) Дураков на доргах значительно прибавится. ...
И какое отношение к этому имеет формат медицинской справки?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров