Россиянам грозит лишение водительских прав после любого визита к врачу
С 2027 года ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей — не только по итогам обязательных медосмотров
10 февраля 2026, 16:00, ИА Амител
С весны 2027 года в России вступит в силу новый закон, кардинально изменяющий порядок контроля состояния здоровья автомобилистов. Государственная Дума приняла документ, расширяющий доступ Госавтоинспекции к базе данных Министерства здравоохранения, пишет "МедикФорум".
Согласно нововведениям, сотрудники ГАИ смогут получать медицинскую информацию о водителях не только по итогам плановых медкомиссий, которые проводятся раз в десять лет, но и после любых обращений граждан в поликлиники.
Если при обычном визите к врачу у пациента выявят заболевание, при котором управление автомобилем может представлять опасность, действие водительского удостоверения будет приостановлено.
Со следующего года при выявлении потенциально опасного для дорожного движения диагноза водителя направят на дополнительное обследование. После подтверждения диагноза информация поступит в МВД, а водительские права временно изымут.
На лечение и восстановление здоровья отводится до одного месяца. При отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем удостоверение вернут владельцу без дополнительных санкций.
Законодатели подчеркивают, что такой подход позволит оперативно выявлять риски, которые ранее оставались незамеченными до очередной плановой медкомиссии. Инициатива получила общую поддержку специалистов, однако выявила ряд спорных моментов.
Главный предмет дискуссий — перечень медицинских противопоказаний, куда включены различные формы зависимостей, депрессивные и тревожные расстройства, фобии и биполярное расстройство.
Часть экспертов указывают, что такие состояния широко распространены и не всегда напрямую влияют на способность управлять транспортным средством. Кроме того, есть опасения, что новые правила могут спровоцировать водителей избегать обращений к врачам из‑за страха лишиться прав.
Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить показывать водительские права через мессенджер Max. Разработан проект постановления правительства.
Верной дорогой идем. Банковскими услугами уже стараюсь не пользоваться, на наличку надежды больше. Поликлиники с 2027 тоже лесом!
21:59:17 10-02-2026
Гость (16:05:44 10-02-2026) Верной дорогой идем. Банковскими услугами уже стараюсь не по... правильно - листик подорожника и валюту и лекарство заменит.. главное, не вырвите весь))
09:37:40 11-02-2026
Гость (16:05:44 10-02-2026) Верной дорогой идем. Банковскими услугами уже стараюсь не по... Синюю изоленту и спички не забудьте.
16:07:01 10-02-2026
моя фобия боязнь новых выдумок государства(
16:07:47 10-02-2026
А "сливать " списки будут только государственные клиники?
16:38:55 10-02-2026
Эксперты закономерно прогнозируют рост рынка "серой" медицины бабок-повитух.
И причина здесь кроется, как обычно, в чрезмерной заботе нашего горячолюбимого государства о своих гражданах...
Что там у нас с перечнем лекарственных препаратов, дающих срабатывания по наркоте в крови? Минимальную дозу препарата уже придумали или опять 0 промилле? Перечень ещё на 60-ти страницах или уже подрос?
17:41:06 10-02-2026
Сейчас начнут врачи на взятки намекать(
18:05:10 10-02-2026
ага теперь к наркологам психиатрам да и к неврологу никого не загонишь у кого есть ВУ.
18:33:05 10-02-2026
Морщить нужно психов, нарков, алкашей, а не бедолаг.
22:31:45 10-02-2026
Гость (18:33:05 10-02-2026) Морщить нужно психов, нарков, алкашей, а не бедолаг. ... Серьезно?? Не понимаешь, что их не Сморщишь им по барабану, поэтому смысл напрягаться и что-то с ними делать.
22:31:27 10-02-2026
Придется лошадь покупать
11:24:35 11-02-2026
Гость (22:31:27 10-02-2026) Придется лошадь покупать... и справки на неё
13:33:47 11-02-2026
Гость (11:24:35 11-02-2026) и справки на неё... И чип.
22:34:56 10-02-2026
А что они сами курят? Сейчас некоторые справки получают за взятки, а потом ещё и гаишникам платить придётся. Это для них кормушку придумали? Да все данные будут в свободном доступе и это 146%. Проверять надо тех, кто аварийные ситуации создаёт. Вот и проверяйте- почему? А так начнётся шантаж. У нас госслужащие погрязли в коррупции. Хотя , о чём я, кто придумывает-то всё новые удавки?
14:44:01 11-02-2026
А денежные средства потраченные на обучение тоже вернут???
19:28:41 11-02-2026
Врачебная тайна? Конституция? Не не слышали
14:58:57 12-02-2026
А как же врачебная тайна?