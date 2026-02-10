НОВОСТИОбщество

Россиянам грозит лишение водительских прав после любого визита к врачу

С 2027 года ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей — не только по итогам обязательных медосмотров

Машина ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru
С весны 2027 года в России вступит в силу новый закон, кардинально изменяющий порядок контроля состояния здоровья автомобилистов. Государственная Дума приняла документ, расширяющий доступ Госавтоинспекции к базе данных Министерства здравоохранения, пишет "МедикФорум".

Согласно нововведениям, сотрудники ГАИ смогут получать медицинскую информацию о водителях не только по итогам плановых медкомиссий, которые проводятся раз в десять лет, но и после любых обращений граждан в поликлиники.

Если при обычном визите к врачу у пациента выявят заболевание, при котором управление автомобилем может представлять опасность, действие водительского удостоверения будет приостановлено.

Со следующего года при выявлении потенциально опасного для дорожного движения диагноза водителя направят на дополнительное обследование. После подтверждения диагноза информация поступит в МВД, а водительские права временно изымут.

На лечение и восстановление здоровья отводится до одного месяца. При отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем удостоверение вернут владельцу без дополнительных санкций.

Законодатели подчеркивают, что такой подход позволит оперативно выявлять риски, которые ранее оставались незамеченными до очередной плановой медкомиссии. Инициатива получила общую поддержку специалистов, однако выявила ряд спорных моментов.

Главный предмет дискуссий — перечень медицинских противопоказаний, куда включены различные формы зависимостей, депрессивные и тревожные расстройства, фобии и биполярное расстройство.

Часть экспертов указывают, что такие состояния широко распространены и не всегда напрямую влияют на способность управлять транспортным средством. Кроме того, есть опасения, что новые правила могут спровоцировать водителей избегать обращений к врачам из‑за страха лишиться прав.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

16:05:44 10-02-2026

Верной дорогой идем. Банковскими услугами уже стараюсь не пользоваться, на наличку надежды больше. Поликлиники с 2027 тоже лесом!

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:17 10-02-2026

Гость (16:05:44 10-02-2026) Верной дорогой идем. Банковскими услугами уже стараюсь не по... правильно - листик подорожника и валюту и лекарство заменит.. главное, не вырвите весь))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:40 11-02-2026

Гость (16:05:44 10-02-2026) Верной дорогой идем. Банковскими услугами уже стараюсь не по... Синюю изоленту и спички не забудьте.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:01 10-02-2026

моя фобия боязнь новых выдумок государства(

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:47 10-02-2026

А "сливать " списки будут только государственные клиники?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

16:38:55 10-02-2026

Эксперты закономерно прогнозируют рост рынка "серой" медицины бабок-повитух.

И причина здесь кроется, как обычно, в чрезмерной заботе нашего горячолюбимого государства о своих гражданах...

Что там у нас с перечнем лекарственных препаратов, дающих срабатывания по наркоте в крови? Минимальную дозу препарата уже придумали или опять 0 промилле? Перечень ещё на 60-ти страницах или уже подрос?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:06 10-02-2026

Сейчас начнут врачи на взятки намекать(

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:10 10-02-2026

ага теперь к наркологам психиатрам да и к неврологу никого не загонишь у кого есть ВУ.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:05 10-02-2026

Морщить нужно психов, нарков, алкашей, а не бедолаг.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:31:45 10-02-2026

Гость (18:33:05 10-02-2026) Морщить нужно психов, нарков, алкашей, а не бедолаг. ... Серьезно?? Не понимаешь, что их не Сморщишь им по барабану, поэтому смысл напрягаться и что-то с ними делать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:31:27 10-02-2026

Придется лошадь покупать

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:35 11-02-2026

Гость (22:31:27 10-02-2026) Придется лошадь покупать... и справки на неё

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:47 11-02-2026

Гость (11:24:35 11-02-2026) и справки на неё... И чип.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:34:56 10-02-2026

А что они сами курят? Сейчас некоторые справки получают за взятки, а потом ещё и гаишникам платить придётся. Это для них кормушку придумали? Да все данные будут в свободном доступе и это 146%. Проверять надо тех, кто аварийные ситуации создаёт. Вот и проверяйте- почему? А так начнётся шантаж. У нас госслужащие погрязли в коррупции. Хотя , о чём я, кто придумывает-то всё новые удавки?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:01 11-02-2026

А денежные средства потраченные на обучение тоже вернут???

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пациент

19:28:41 11-02-2026

Врачебная тайна? Конституция? Не не слышали

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:57 12-02-2026

А как же врачебная тайна?

  1 Нравится
Ответить
