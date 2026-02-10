Россиянам грозит лишение водительских прав после любого визита к врачу

С 2027 года ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей — не только по итогам обязательных медосмотров

10 февраля 2026, 16:00, ИА Амител

С весны 2027 года в России вступит в силу новый закон, кардинально изменяющий порядок контроля состояния здоровья автомобилистов. Государственная Дума приняла документ, расширяющий доступ Госавтоинспекции к базе данных Министерства здравоохранения, пишет "МедикФорум".

Согласно нововведениям, сотрудники ГАИ смогут получать медицинскую информацию о водителях не только по итогам плановых медкомиссий, которые проводятся раз в десять лет, но и после любых обращений граждан в поликлиники.

Если при обычном визите к врачу у пациента выявят заболевание, при котором управление автомобилем может представлять опасность, действие водительского удостоверения будет приостановлено.

Со следующего года при выявлении потенциально опасного для дорожного движения диагноза водителя направят на дополнительное обследование. После подтверждения диагноза информация поступит в МВД, а водительские права временно изымут.

На лечение и восстановление здоровья отводится до одного месяца. При отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем удостоверение вернут владельцу без дополнительных санкций.

Законодатели подчеркивают, что такой подход позволит оперативно выявлять риски, которые ранее оставались незамеченными до очередной плановой медкомиссии. Инициатива получила общую поддержку специалистов, однако выявила ряд спорных моментов.

Главный предмет дискуссий — перечень медицинских противопоказаний, куда включены различные формы зависимостей, депрессивные и тревожные расстройства, фобии и биполярное расстройство.

Часть экспертов указывают, что такие состояния широко распространены и не всегда напрямую влияют на способность управлять транспортным средством. Кроме того, есть опасения, что новые правила могут спровоцировать водителей избегать обращений к врачам из‑за страха лишиться прав.

