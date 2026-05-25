Проект получил признание на кейс-чемпионате "БиоНовации" и поддержку BIOMED

25 мая 2026, 14:02, ИА Амител

Зубная щетка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Команда молодых исследователей из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" представила инновационную зубную щетку, использующую фотодинамический эффект для уничтожения бактерий, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на университет.

Основное новшество проекта заключается в отказе от традиционных напоминаний о времени чистки в пользу передовых технологий. Команда стремится решить одну из ключевых проблем гигиены: 92% людей чистят зубы менее двух минут, что недостаточно для эффективной защиты полости рта.

«Наша щетка не будет напоминать вам о времени чистки, как это делают некоторые современные устройства. Вместо этого мы добавили не звук, а свет. В щетку встроена светодиодная лампа, излучающая свет в определенном спектре, который уничтожает бактерии и уменьшает воспаление», — рассказала капитан команды разработчиков Ксения Галушкина.

На Междисциплинарном кейс-чемпионате "БиоНовации" в Архангельске проект занял третье место и привлек внимание крупного индустриального партнера — компании BIOMED (часть SPLAT Global).

Разработчики отмечают, что новую щетку можно использовать с одной из паст партнера, которая усиливает действие света. Это делает продукт более доступным и экологичным по сравнению с аналогичными решениями, описанными в патентах.

В настоящее время студенты МИФИ готовятся к началу сотрудничества с индустриальным партнером, чтобы преобразовать прототип в коммерческий продукт.