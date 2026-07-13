Телеведущий "Мужского и женского" прилетел в Республику Алтай

Александр Гордон заинтересовался алтайской культурой

13 июля 2026, 13:15, ИА Амител

Телеведущий Александр Гордон на Алтае / Фото: "Республика Алтай в Telegram"

Телеведущий ток-шоу "Мужское и женское" Александр Гордон посетил Республику Алтай, сообщает телеграм-канал "Республика Алтай в Telegram".

Во время своего визита он побывал в гостях у кайчы (мастера горлового пения) Мергена Тельденова.

Как сказано в посте, Гордон проявил большой интерес к алтайской традиционной культуре, эпическому наследию и горловому пению.