Телеведущий "Мужского и женского" прилетел в Республику Алтай
Александр Гордон заинтересовался алтайской культурой
13 июля 2026, 13:15, ИА Амител
Телеведущий Александр Гордон на Алтае / Фото: "Республика Алтай в Telegram"
Телеведущий ток-шоу "Мужское и женское" Александр Гордон посетил Республику Алтай, сообщает телеграм-канал "Республика Алтай в Telegram".
Во время своего визита он побывал в гостях у кайчы (мастера горлового пения) Мергена Тельденова.
Как сказано в посте, Гордон проявил большой интерес к алтайской традиционной культуре, эпическому наследию и горловому пению.
14:35:45 13-07-2026
Как так вышло, что человек от которого я впервые услышал о теории струн. Пришел к передачи где копаются в грязном белье
20:44:24 13-07-2026
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20:53:00 13-07-2026
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Лучший ведущий! Хорошего отдыха Вам Александр!