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Телеведущий "Мужского и женского" прилетел в Республику Алтай

Александр Гордон заинтересовался алтайской культурой

13 июля 2026, 13:15, ИА Амител

Телеведущий Александр Гордон на Алтае / Фото: "Республика Алтай в Telegram"
Телеведущий Александр Гордон на Алтае / Фото: "Республика Алтай в Telegram"

Телеведущий ток-шоу "Мужское и женское" Александр Гордон посетил Республику Алтай, сообщает телеграм-канал "Республика Алтай в Telegram".

Во время своего визита он побывал в гостях у кайчы (мастера горлового пения) Мергена Тельденова.

Как сказано в посте, Гордон проявил большой интерес к алтайской традиционной культуре, эпическому наследию и горловому пению.

Республика Алтай Знаменитости
       

Комментарии 4

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Гость

14:35:45 13-07-2026

Как так вышло, что человек от которого я впервые услышал о теории струн. Пришел к передачи где копаются в грязном белье

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Гость

20:44:24 13-07-2026

Гость (14:35:45 13-07-2026) Как так вышло, что человек от которого я впервые услышал о т... Синька - зло.

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Гость

20:53:00 13-07-2026

От его услышал фразу что еврея в президенты России никогда не изберут.

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Татьяна

07:52:50 14-07-2026

Лучший ведущий! Хорошего отдыха Вам Александр!

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