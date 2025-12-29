В России с сентября 2026 года заработает механизм самозапрета на азартные игры

Заявление подается через портал "Госуслуги" в единый регулятор азартных игр

29 декабря 2025, 17:45, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, граждане смогут самостоятельно подать заявление о включении себя в специальный реестр лиц, которым запрещено участие в играх на деньги. Заявление подается через портал "Госуслуги" в единый регулятор азартных игр, которым является Федеральная налоговая служба. Заявление не может быть отозвано, а срок, на который устанавливается запрет, не может составлять менее 12 месяцев.

После установления самозапрета на человека распространяется ряд ограничений. Букмекерским конторам, тотализаторам, казино и залам игровых автоматов будет запрещено принимать от него ставки, допускать его в игорные заведения, а также направлять ему рекламу, связанную с азартными играми. Кроме того, будет запрещено заключать с таким гражданином основанные на риске пари и соглашения о выигрыше.