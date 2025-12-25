В Госдуму внесли законопроект о создании еще одной игорной зоны в Республике Алтай

Ее создание позволит увеличить туристический поток

25 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Государственную Думу внесен законопроект о создании новой игорной зоны на территории Республики Алтай. Инициатива, размещенная в базе данных парламента в четверг, направлена на увеличение туристической активности и дальнейшее развитие региона, обладающего значительным туристическим потенциалом. В настоящее время в России действует пять игорных зон: в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области, пишет "Интерфакс".

В пояснительной записке к документу авторы подчеркивают, что создание зоны позволит увеличить туристический поток. Глава региона Андрей Турчак отметил, что говорить о конкретной реализации пока преждевременно, так как проект требует детальной проработки.

«Понимаю все опасения наших жителей, но времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, давно прошли. Сейчас это цивилизованная часть индустрии развлечений, которая приносит хорошие доходы в бюджет», – заявил он.

По его словам, инициатива может стимулировать создание новых рабочих мест и развитие сопутствующей инфраструктуры. Налоговые поступления от четырех действующих игорных зон страны за первое полугодие 2025 года составили 1,5 миллиарда рублей.

Однако инициатива встретила резкую критику. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил категорически против, назвав казино "бесовскими игрищами".

«Да, безусловно, туда станет больше летать людей. Но каких людей? Маньяков, оголтелых лудоманов, которые будут просаживать деньги своей семьи», – заявил парламентарий.

Певица Вика Цыганова в своем телеграм-канале обвинила чиновников в разрушении сакрального облика Алтая, задавшись вопросом: «Рядом со священными для местных жителей горами и первозданной природой построят огромный комплекс игорных домов, казино и прочей мерзости?»

Эксперты также высказали сомнения. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян считает, что региону в первую очередь необходимы качественные отели и сервис, а состоятельным игрокам логичнее посещать уже действующие зоны, например, в Сочи. В управлении информационной политики администрации главы Республики Алтай сообщили, что оценивают инициативу положительно, но детального обсуждения пока не было. При этом жители региона выражают обеспокоенность, ссылаясь на опыт соседнего Алтайского края, где игорная зона "Сибирская монета" в 2024 году показала самый низкий в стране поток посетителей – 165 тысяч человек.