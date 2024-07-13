В Госдуме заявили, что у России есть возможность полностью заблокировать Telegram
По словам Антона Немкина, к мессенджеру WhatsApp технологические меры уже применяются
13 июля 2024, 18:45, ИА Амител
У России есть возможность заблокировать Telegram, заявил депутат Антон Немкин в беседе с "Парламентской газетой".
Парламентарий думает, что дело до этого не дойдет, но к другому мессенджеру ограничения применять уже начали.
"Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. Следующим шагом вполне может стать и блокировка", – сказал депутат, отметив однако, что пока такое решение не принято.
Telegram был заблокирован в России в апреле 2018 года после отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Блокировка продолжалась до 2020-го. За это время число российских пользователей Telegram удвоилось до 30 млн человек, рассказывал Павел Дуров.
Как отметил Немкин, "за шесть лет мы сильно продвинулись в технологическом плане", и заблокировать Telegram полностью уже возможность есть.
21:25:25 13-07-2024
Было же уже.
Столько бабла освоили, на заглушке.
В итоге все глушители в телеграмме приармянились
И создали аккаунты
01:05:56 14-07-2024
Этот 'народный" избранник свое тупое мнение выразил на своём канале в телеграм?
09:04:03 14-07-2024
Правильно сказал Бастрыкин про Госдуму.
11:13:11 14-07-2024
Как бы таких депутатов заблокировать? Разве только через бетономешалку?
08:20:58 15-07-2024
сколько немкину сотовые операторы пробашляли?