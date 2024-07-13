В Госдуме заявили, что у России есть возможность полностью заблокировать Telegram

По словам Антона Немкина, к мессенджеру WhatsApp технологические меры уже применяются

13 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Мессенджер Telegram / Фото: unsplash.com

У России есть возможность заблокировать Telegram, заявил депутат Антон Немкин в беседе с "Парламентской газетой".

Парламентарий думает, что дело до этого не дойдет, но к другому мессенджеру ограничения применять уже начали.

"Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. Следующим шагом вполне может стать и блокировка", – сказал депутат, отметив однако, что пока такое решение не принято.

Telegram был заблокирован в России в апреле 2018 года после отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Блокировка продолжалась до 2020-го. За это время число российских пользователей Telegram удвоилось до 30 млн человек, рассказывал Павел Дуров.

Как отметил Немкин, "за шесть лет мы сильно продвинулись в технологическом плане", и заблокировать Telegram полностью уже возможность есть.