В российском регионе владельцев квартир обязали передавать данные об арендаторах в полицию

Нарушение нового закона повлечет штрафы от 2 до 500 тысяч рублей

06 февраля 2026, 08:43, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
С 2 февраля собственники жилья в Свердловской области обязаны в течение 24 часов с момента заселения уведомить полицию о каждом арендаторе.

Такое требование содержится в постановлении региональной антитеррористической комиссии, подписанном на прошлой неделе. Об этом сообщил департамент информполитики Свердловской области.

Нововведение затронет тысячи жителей региона, сдающих жилье. Ранее обязанность передавать сведения об арендаторах лежала на управляющих компаниях, но теперь эта задача возложена непосредственно на собственников.

В установленный срок владелец жилья должен направить в территориальный орган МВД по месту нахождения объекта следующие данные о квартиросъемщике: ФИО, дата и место рождения, даты заезда и предполагаемого выезда и фотография арендатора.

Отправлять информацию необходимо по электронной почте. Актуальные адреса для обращений размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

«За несоблюдение требований предусмотрены существенные штрафы. Для граждан — до 2000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей, для должностных лиц — до 25 000 рублей, но при повторном — до 50 000 рублей, а для организаций — до 250 000 рублей, однако при повторном — до 500 000 рублей», — говорится в публикации.

Помимо этого, в регионе введены строгие ограничения на публикацию фото‑ и видеоматериалов в интернете. Запрещено размещать снимки беспилотников, кадры атак с применением дронов, съемки мест падения дронов, а также повреждений зданий и техники. 

Под запрет попали и материалы с изображением пострадавших, информация, позволяющая определить тип дрона или работу систем ПВО, данные о расположении военных и правоохранительных органов и сведения об объектах энергетики, ЖКХ, мостах и иных критически важных объектах инфраструктуры.

Власти подчеркивают, что комплекс принятых мер направлен на усиление защищенности Свердловской области от террористов.

Ранее в Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья. Однако мера будет доступна при определенном ряде условий.

Комментарии 10

Гость

08:57:56 06-02-2026

Вроде и не должно, но удивляет абсолютная безграмотность в этой антитеррористической комиссии.
Вся совокупность информации (ФИО, дата и место рождения, даты заезда и предполагаемого выезда и фотография арендатора) является персональными данными и не может передаваться электронной почтой в соответствии с федеральным законодательством.

Гость

09:23:04 06-02-2026

Гость (08:57:56 06-02-2026) Вроде и не должно, но удивляет абсолютная безграмотность в э... В полиции свое законодательство, а 152-фз это только для вас, если тов.майор сказал прислать фото на ...@gmail.com значит шлите и не рассуждайте.

Ничесебе

09:35:39 06-02-2026

Гость (08:57:56 06-02-2026) Вроде и не должно, но удивляет абсолютная безграмотность в э... Так в этом и смысл, отправляете данные по незащищенным каналам и вас привлекают за нарушение 152-ФЗ, полицай очередную палочку срубит.

Гость

10:04:35 06-02-2026

Ничесебе (09:35:39 06-02-2026) Так в этом и смысл, отправляете данные по незащищенным канал... Особенно прекрасно это при посуточной сдаче) Человек в 24 часа уже и выхать мог, если что. Плюс - снимает один, а жить могут двое и больше. И смысл тогда всех этих телодвижений? Это помимо разглашения персональных данных.

Гость

13:45:28 06-02-2026

Гость (08:57:56 06-02-2026) Вроде и не должно, но удивляет абсолютная безграмотность в э... значит, заставят лично явиться в полицию в рабочий день и в рабочее время, посидеть в очереди и оставить данные непосредственно сотруднику.

Гость

10:10:23 06-02-2026

В случае успеха растиражируем на все регионы. И так запрещено сдавать посуточно с 1 января дома и квартиры , если они не зарегистрировались как гостевые, а тут ещё и с инфой на сьемщиков...

Гость

11:05:56 06-02-2026

Из серии:
"Не могу так больше жить разрешите доложить"

Кхм...

11:49:43 06-02-2026

Всех, сдающих квартиры, в штат примут и звания дадут?
😁

Юрий

14:08:22 06-02-2026

так скоро обяжут писать на соседей - во сколько ушли, во сколько пришли, что на лавочке у подъезда говорят или в лифте.... ни чего не напоминает ? что то уже было такое в нашей истории, лет 90 примерно назад

Гость

00:10:56 07-02-2026

там 100проц рантье "белые"?! ни за что не поверю!! ххахаха , да это самая темень непролазная из всех

