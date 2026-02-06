В российском регионе владельцев квартир обязали передавать данные об арендаторах в полицию

Нарушение нового закона повлечет штрафы от 2 до 500 тысяч рублей

06 февраля 2026, 08:43, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С 2 февраля собственники жилья в Свердловской области обязаны в течение 24 часов с момента заселения уведомить полицию о каждом арендаторе.

Такое требование содержится в постановлении региональной антитеррористической комиссии, подписанном на прошлой неделе. Об этом сообщил департамент информполитики Свердловской области.

Нововведение затронет тысячи жителей региона, сдающих жилье. Ранее обязанность передавать сведения об арендаторах лежала на управляющих компаниях, но теперь эта задача возложена непосредственно на собственников.

В установленный срок владелец жилья должен направить в территориальный орган МВД по месту нахождения объекта следующие данные о квартиросъемщике: ФИО, дата и место рождения, даты заезда и предполагаемого выезда и фотография арендатора.

Отправлять информацию необходимо по электронной почте. Актуальные адреса для обращений размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

«За несоблюдение требований предусмотрены существенные штрафы. Для граждан — до 2000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей, для должностных лиц — до 25 000 рублей, но при повторном — до 50 000 рублей, а для организаций — до 250 000 рублей, однако при повторном — до 500 000 рублей», — говорится в публикации.

Помимо этого, в регионе введены строгие ограничения на публикацию фото‑ и видеоматериалов в интернете. Запрещено размещать снимки беспилотников, кадры атак с применением дронов, съемки мест падения дронов, а также повреждений зданий и техники.

Под запрет попали и материалы с изображением пострадавших, информация, позволяющая определить тип дрона или работу систем ПВО, данные о расположении военных и правоохранительных органов и сведения об объектах энергетики, ЖКХ, мостах и иных критически важных объектах инфраструктуры.

Власти подчеркивают, что комплекс принятых мер направлен на усиление защищенности Свердловской области от террористов.

