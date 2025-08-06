НОВОСТИНедвижимость

В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

Однако мера будет доступна при определенном ряде условий

06 августа 2025, 23:39, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

Для россиян придумали новый налоговый вычет в сфере жилья – в Совфеде предложили дать возможность гражданам вернуть часть средств за аренду недвижимости. Как сообщает News.ru, об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов. 

Автор инициативы считает, что мера поможет молодым семьям быстрее накопить на собственное жилье. Сама льгота особенно актуальна, поскольку молодые семьи чаще вынуждены снимать квартиры и дома из-за высоких цен на недвижимость и ограниченной доступности ипотек. В результате вычет снизит финансовую нагрузку и повысит качество жизни россиян.

Гибатдинов назвал несколько условий для вычета. Жилье должно стоить не дороже 70 тысяч рублей или порога по региону, а для арендаторов оно должно быть единственным по месту фактического проживания. Кроме того, им потребуется иметь в квартире временную регистрацию и подтвердить факт оплаты документами.

Гость

00:12:48 07-08-2025

Молодая семья и "накопить на жильё снимая квартиру в аренду"
Когда их уже на наркотики начнут проверять?

Гость

05:28:20 07-08-2025

ага. снова хотят выбелить рынок рентье, не с одной стороны, так с другой. надеюсь, лет 30 пройдет до этого счастливого события. А лучше 100

Гость

10:22:43 07-08-2025

Как только этот закон примут ценники сразу взлетят за аренду

Гость

18:33:44 07-08-2025

Гость (10:22:43 07-08-2025) Как только этот закон примут ценники сразу взлетят за аренду... вы совершенно правы

Гость

14:32:57 07-08-2025

Что значит "для арендаторов оно должно быть единственным по месту фактического проживания"? А если они имеют долю в родительской квартире?

Гость

18:34:18 07-08-2025

Гость (14:32:57 07-08-2025) Что значит "для арендаторов оно должно быть единственным по ... будет куча если и заморочек по миграции населения

