В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

Однако мера будет доступна при определенном ряде условий

06 августа 2025, 23:39, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

Для россиян придумали новый налоговый вычет в сфере жилья – в Совфеде предложили дать возможность гражданам вернуть часть средств за аренду недвижимости. Как сообщает News.ru, об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов.

Автор инициативы считает, что мера поможет молодым семьям быстрее накопить на собственное жилье. Сама льгота особенно актуальна, поскольку молодые семьи чаще вынуждены снимать квартиры и дома из-за высоких цен на недвижимость и ограниченной доступности ипотек. В результате вычет снизит финансовую нагрузку и повысит качество жизни россиян.

Гибатдинов назвал несколько условий для вычета. Жилье должно стоить не дороже 70 тысяч рублей или порога по региону, а для арендаторов оно должно быть единственным по месту фактического проживания. Кроме того, им потребуется иметь в квартире временную регистрацию и подтвердить факт оплаты документами.