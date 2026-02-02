В России отмечают аномальный рост спроса на ипотеку

Показатели в среднем выросли в три раза

02 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Граждане России снова проявляют повышенный интерес к ипотечному кредитованию. По данным "Известий", в стране зафиксирован резкий рост спроса на кредиты для покупки жилья.

Январский подъем заявок на ипотеку, по мнению ведущих участников рынка, оказался необычайно высоким. По сравнению с январем предыдущего года показатели различных банков увеличились в диапазоне от 1,5 до 3,3 раза.

По мнению аналитиков, подобный бум обусловлен стремлением потенциальных заемщиков воспользоваться действующими условиями программы "Семейная ипотека" до их изменения. Нововведения вступают в силу в феврале и предусматривают обязательное оформление супругов в качестве созаемщиков, а также исключают возможность получения льготных кредитов каждым из супругов по отдельности.