НОВОСТИОбщество

В России отмечают аномальный рост спроса на ипотеку

Показатели в среднем выросли в три раза

02 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Граждане России снова проявляют повышенный интерес к ипотечному кредитованию. По данным "Известий", в стране зафиксирован резкий рост спроса на кредиты для покупки жилья.

Январский подъем заявок на ипотеку, по мнению ведущих участников рынка, оказался необычайно высоким. По сравнению с январем предыдущего года показатели различных банков увеличились в диапазоне от 1,5 до 3,3 раза.

По мнению аналитиков, подобный бум обусловлен стремлением потенциальных заемщиков воспользоваться действующими условиями программы "Семейная ипотека" до их изменения. Нововведения вступают в силу в феврале и предусматривают обязательное оформление супругов в качестве созаемщиков, а также исключают возможность получения льготных кредитов каждым из супругов по отдельности.

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Одна семья — одна ипотека. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2026 года

Правила получения льготного жилищного кредита ужесточат, а более 40 пособий проиндексируют
НОВОСТИОбщество

недвижимость ипотека

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:18:26 02-02-2026

Продолжаем кормить банки. А им всё мало.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:10 02-02-2026

Он и не прекращался! Квартиры покупают. Особенно вторичку! Цены растут! Я по своему дому сужу. Квартиры без ремонта идут от 4 млн. Дом 65 года. Правда,центр.
Квартиры стоят на продаже меньше месяца. С ремонтом- пару дней.Мы сами в шоке!

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:51 02-02-2026

А что делать? Знакомые также рассуждали. Ждали резкого снижения стоимости. До сих пор ждут, отдавая дяде кучу денег за ДЯДИНО жилье. Два раза пришлось переезжать, так как у дяди покупали квартиру.
Дайте мудрый совет, если знаете.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:37 02-02-2026

Люди не хотят жить в режиме вечного ожидания.Пусть крохотная студия или хрущевка. Главное - свое !

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:23 02-02-2026

Инфляция сжирает накопления

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:17 02-02-2026

Дадада, охотно верим ))) Похоже, дело швах. Алес.

  17 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров