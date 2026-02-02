В России отмечают аномальный рост спроса на ипотеку
Показатели в среднем выросли в три раза
02 февраля 2026, 15:00, ИА Амител
Граждане России снова проявляют повышенный интерес к ипотечному кредитованию. По данным "Известий", в стране зафиксирован резкий рост спроса на кредиты для покупки жилья.
Январский подъем заявок на ипотеку, по мнению ведущих участников рынка, оказался необычайно высоким. По сравнению с январем предыдущего года показатели различных банков увеличились в диапазоне от 1,5 до 3,3 раза.
По мнению аналитиков, подобный бум обусловлен стремлением потенциальных заемщиков воспользоваться действующими условиями программы "Семейная ипотека" до их изменения. Нововведения вступают в силу в феврале и предусматривают обязательное оформление супругов в качестве созаемщиков, а также исключают возможность получения льготных кредитов каждым из супругов по отдельности.
15:18:26 02-02-2026
Продолжаем кормить банки. А им всё мало.
15:48:10 02-02-2026
Он и не прекращался! Квартиры покупают. Особенно вторичку! Цены растут! Я по своему дому сужу. Квартиры без ремонта идут от 4 млн. Дом 65 года. Правда,центр.
Квартиры стоят на продаже меньше месяца. С ремонтом- пару дней.Мы сами в шоке!
15:56:51 02-02-2026
А что делать? Знакомые также рассуждали. Ждали резкого снижения стоимости. До сих пор ждут, отдавая дяде кучу денег за ДЯДИНО жилье. Два раза пришлось переезжать, так как у дяди покупали квартиру.
Дайте мудрый совет, если знаете.
16:44:37 02-02-2026
Люди не хотят жить в режиме вечного ожидания.Пусть крохотная студия или хрущевка. Главное - свое !
16:52:23 02-02-2026
Инфляция сжирает накопления
17:15:17 02-02-2026
Дадада, охотно верим ))) Похоже, дело швах. Алес.