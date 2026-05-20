В РПЦ высказались в защиту Shamanа, перекрестившегося перед своими портретами
Ситуация показала, как легко религиозный жест в публичном поле может быть неверно истолкован
20 мая 2026, 18:48, ИА Амител
Иерей Русской православной церкви Павел Островский в интервью изданию "Подъем" прокомментировал случай, когда певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) перекрестился перед своими портретами.
Инцидент случился перед концертом Shaman в Твери. Исполнитель подошел к своим портретам и трижды перекрестился.
По словам Островского, не стоит считать, что артист молился на самого себя. Он предположил, что Дронов вряд ли имел такие мысли. Священник также отметил, что любое место за пределами храма может показаться необычным для молитвы.
«Человек помолился — это хорошо. Я не думаю, что в тот момент он думал о портретах. Любой, кто молится не в храме, всегда видит что-то необычное: дерево, парк, Кремль», — сказал Островский.
Ранее сообщалось, что на Байкале после скандала с облизыванием льда сожгли чучело певца Shaman.
19:04:14 20-05-2026
Откуда у него концерты?
Кто на него ходит , ещё и за деньги?
19:55:04 20-05-2026
Чорта увидел и перекрестился.
09:10:33 21-05-2026
"Человек помолился — это хорошо. Я не думаю, что в тот момент он думал о портретах. Любой, кто молится не в храме, всегда видит что-то необычное: дерево, парк, Кремль», — сказал Островский."------------------Кошмар! Как попы извращают Божье? Вторая заповедь Бога суровая, но для попов это не указ.
09:49:50 21-05-2026
Лучше пусть лёд мизулит, чем сам себя пальцами трогает.
16:42:19 21-05-2026
Вот так и задумаешься - кого надо больше запрещать: Шамана или инагентов, таких как Шевчук?