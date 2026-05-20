В РПЦ высказались в защиту Shamanа, перекрестившегося перед своими портретами

Ситуация показала, как легко религиозный жест в публичном поле может быть неверно истолкован

20 мая 2026, 18:48, ИА Амител

Певец Shaman / кадр из видео / Фото: соцсети

Иерей Русской православной церкви Павел Островский в интервью изданию "Подъем" прокомментировал случай, когда певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) перекрестился перед своими портретами.

Инцидент случился перед концертом Shaman в Твери. Исполнитель подошел к своим портретам и трижды перекрестился.

По словам Островского, не стоит считать, что артист молился на самого себя. Он предположил, что Дронов вряд ли имел такие мысли. Священник также отметил, что любое место за пределами храма может показаться необычным для молитвы.

«Человек помолился — это хорошо. Я не думаю, что в тот момент он думал о портретах. Любой, кто молится не в храме, всегда видит что-то необычное: дерево, парк, Кремль», — сказал Островский.

Ранее сообщалось, что на Байкале после скандала с облизыванием льда сожгли чучело певца Shaman.