НОВОСТИОбщество

В РПЦ высказались в защиту Shamanа, перекрестившегося перед своими портретами

Ситуация показала, как легко религиозный жест в публичном поле может быть неверно истолкован

20 мая 2026, 18:48, ИА Амител

Певец Shaman / кадр из видео / Фото: соцсети
Певец Shaman / кадр из видео / Фото: соцсети

Иерей Русской православной церкви Павел Островский в интервью изданию "Подъем" прокомментировал случай, когда певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) перекрестился перед своими портретами.

Инцидент случился перед концертом Shaman в Твери. Исполнитель подошел к своим портретам и трижды перекрестился.

По словам Островского, не стоит считать, что артист молился на самого себя. Он предположил, что Дронов вряд ли имел такие мысли. Священник также отметил, что любое место за пределами храма может показаться необычным для молитвы.

«Человек помолился — это хорошо. Я не думаю, что в тот момент он думал о портретах. Любой, кто молится не в храме, всегда видит что-то необычное: дерево, парк, Кремль», — сказал Островский.

Ранее сообщалось, что на Байкале после скандала с облизыванием льда сожгли чучело певца Shaman.

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул лед Байкала

По словам певца, лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю жизнь "выслуживаться" перед Западом
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 5

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Гость

19:04:14 20-05-2026

Откуда у него концерты?
Кто на него ходит , ещё и за деньги?

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Гость

19:55:04 20-05-2026

Чорта увидел и перекрестился.

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Гость

09:10:33 21-05-2026

"Человек помолился — это хорошо. Я не думаю, что в тот момент он думал о портретах. Любой, кто молится не в храме, всегда видит что-то необычное: дерево, парк, Кремль», — сказал Островский."------------------Кошмар! Как попы извращают Божье? Вторая заповедь Бога суровая, но для попов это не указ.

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Гость

09:49:50 21-05-2026

Лучше пусть лёд мизулит, чем сам себя пальцами трогает.

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Гость

16:42:19 21-05-2026

Вот так и задумаешься - кого надо больше запрещать: Шамана или инагентов, таких как Шевчук?

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