На Байкале после скандала с облизыванием льда сожгли чучело певца Shaman
Реакция жителей — попытка напомнить об ответственности за поведение в этом месте
24 февраля 2026, 06:46, ИА Амител
В Иркутской области местные жители сожгли чучело, внешне напоминающее певца Shaman (Ярослава Дронова). Акция прошла после визита артиста на Байкал и его перформанса на льду озера. Об этом сообщил телеграм-канал общественника Дениса Букалова.
По словам Букалова, произошедшее следует рассматривать не как адресную акцию против конкретного исполнителя, а как символическое высказывание о границах допустимого поведения. Он подчеркнул, что для коренных народов и значительной части жителей региона Байкал является сакральным пространством, а не площадкой для эпатажных действий и привлечения внимания.
Общественник также отметил, что подобные выходки на озере нередко заканчиваются трагедиями, и реакция жителей — попытка напомнить об ответственности за поведение в этом месте.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором Ярослав Дронов лижет лед Байкала и оставляет на его поверхности надпись "Катя" с сердцем. Кадры опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сопроводив публикацию подписью: "Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду".
Сам артист позже прокомментировал резонанс вокруг произошедшего, отметив рост интереса к поездкам на Байкал.
«СМИ пишут, что даже спрос на туры в этом направлении вырос аж на 12%. Неожиданный эффект! Служу России», — заявил он.
Руководитель организации "Вечное синее небо", шаман Артур Цыбиков охарактеризовал действия певца как осквернение святыни. На ситуацию также отреагировали представители общественности и отдельные известные лица.
09:55:55 24-02-2026
Без трусов сожгли ?
11:41:39 24-02-2026
а вот это уже хулиганство
борьба за Байкал переходит в фанатизм и глупость, нужна соизмеримость
12:25:41 24-02-2026
Говорят ещё иголок в чучело навтыкали...
Борьба с шаманизмом - это скрепно.
12:27:17 24-02-2026
Утопление китайцев в Байкале очень символичный акт.
12:29:19 24-02-2026
Ну что Шаман дохайповался!?) Ждёт тебя участь Долиной, с отказом концертов и снижением доходов, прокляли тебя шаманы
12:48:22 24-02-2026
Это было чучело чучела
14:54:03 24-02-2026
Это ничего не напоминает вам? Так же обезумевшая толпа кричала Пилату: ,,Распни его!"(Иисуса!). Вы потеряли человеческий облик! Люди, очнитесь! Это бесчеловечно! Да ещё в Прощенное воскресение! Побойтесь Бога, если не боитесь ответственности перед своей совестью! Рыбаки, которые мочатся на озере ,не оскверняют его?
15:38:34 24-02-2026
Юлия (14:54:03 24-02-2026) Это ничего не напоминает вам? Так же обезумевшая толпа крича... вы тут бредите или что то сказать пробуете?
15:37:53 24-02-2026
это сепаратизм и очень агрессивный. нужно с этими шаманами беседовать кому следует, и так алтайцы борзеют, так к ним еще и эти "оскверненные" прилепятся:?? куда ФСБ смотрит?
02:33:58 25-02-2026
Юлия (14:54:03 24-02-2026) Это ничего не напоминает вам? Так же обезумевшая толпа крича... Этих ублюдков нужно наказать,церковь и прокуратура должна заняться,нарушений законов очень большой список.Это какой- Ку-клукс-клан у нас в стране появился,что хочу,то и ворочу.