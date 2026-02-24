На Байкале после скандала с облизыванием льда сожгли чучело певца Shaman

Реакция жителей — попытка напомнить об ответственности за поведение в этом месте

24 февраля 2026, 06:46, ИА Амител

Сжигание чучела Shaman / Фото: t.me/bukalovmagic_chanel

В Иркутской области местные жители сожгли чучело, внешне напоминающее певца Shaman (Ярослава Дронова). Акция прошла после визита артиста на Байкал и его перформанса на льду озера. Об этом сообщил телеграм-канал общественника Дениса Букалова.

По словам Букалова, произошедшее следует рассматривать не как адресную акцию против конкретного исполнителя, а как символическое высказывание о границах допустимого поведения. Он подчеркнул, что для коренных народов и значительной части жителей региона Байкал является сакральным пространством, а не площадкой для эпатажных действий и привлечения внимания.

Общественник также отметил, что подобные выходки на озере нередко заканчиваются трагедиями, и реакция жителей — попытка напомнить об ответственности за поведение в этом месте.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Ярослав Дронов лижет лед Байкала и оставляет на его поверхности надпись "Катя" с сердцем. Кадры опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сопроводив публикацию подписью: "Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду".

Сам артист позже прокомментировал резонанс вокруг произошедшего, отметив рост интереса к поездкам на Байкал.

«СМИ пишут, что даже спрос на туры в этом направлении вырос аж на 12%. Неожиданный эффект! Служу России», — заявил он.

Руководитель организации "Вечное синее небо", шаман Артур Цыбиков охарактеризовал действия певца как осквернение святыни. На ситуацию также отреагировали представители общественности и отдельные известные лица.