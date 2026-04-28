Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул лед Байкала

По словам певца, лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю жизнь "выслуживаться" перед Западом

28 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, прокомментировал изданию ТАСС критику в свой адрес после публикации видео с Байкала. В феврале певец выложил в соцсетях ролик, где он пробует на вкус лед озера, назвав его "самым чистым в мире".

Артист заявил, что не видит в своем поступке ничего постыдного.

«Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — сказал Shaman.

Видео, опубликованное певцом, вызвало широкий общественный резонанс, однако артист остался при своем мнении.