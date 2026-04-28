Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул лед Байкала

По словам певца, лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю жизнь "выслуживаться" перед Западом

28 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, прокомментировал изданию ТАСС критику в свой адрес после публикации видео с Байкала. В феврале певец выложил в соцсетях ролик, где он пробует на вкус лед озера, назвав его "самым чистым в мире".

Артист заявил, что не видит в своем поступке ничего постыдного.

«Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — сказал Shaman.

Видео, опубликованное певцом, вызвало широкий общественный резонанс, однако артист остался при своем мнении.

       

Комментарии 9

Avatar Picture
что к чему??

13:59:58 28-04-2026

лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю жизнь "выслуживаться" перед Западом...... собрались в кучу.. люди..кони

Avatar Picture
ипполит кузьмич

15:02:40 28-04-2026

что к чему?? (13:59:58 28-04-2026) лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю... Лермонтов из тебя никакой.

Avatar Picture
Гость

15:06:31 28-04-2026

ипполит кузьмич (15:02:40 28-04-2026) Лермонтов из тебя никакой. ... я сильно не претендую)))

Avatar Picture
Гость

14:02:52 28-04-2026

Тоже не очень понимаю, что тут сильно криминального. У них мужик мужика лижет

Avatar Picture
Гость

14:36:09 28-04-2026

Ему виднее настоящему патриоту!!!!

Avatar Picture
Гость

15:34:42 28-04-2026

Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул. Дальше не читал. Стыдно за него.

Avatar Picture
Гость

16:57:50 28-04-2026

Гость (15:34:42 28-04-2026) Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул. Дальше... "Испанский стыд" (или эмпатическое смущение) — термин, который описывает чувство неловкости, стыда или смущения, которое возникает у человека, когда он наблюдает за чужими ошибками или неуместными поступками, не являясь при этом их непосредственным участником.

Avatar Picture
Гость

21:30:51 28-04-2026

Конечно не стыдится, ему же вообще не знакомо понятие стыда.

Avatar Picture
гость

12:42:35 29-04-2026

А кто этот крашенный женоподобный особь?

