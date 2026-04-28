Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул лед Байкала
По словам певца, лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю жизнь "выслуживаться" перед Западом
28 апреля 2026, 13:45, ИА Амител
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, прокомментировал изданию ТАСС критику в свой адрес после публикации видео с Байкала. В феврале певец выложил в соцсетях ролик, где он пробует на вкус лед озера, назвав его "самым чистым в мире".
Артист заявил, что не видит в своем поступке ничего постыдного.
«Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — сказал Shaman.
Видео, опубликованное певцом, вызвало широкий общественный резонанс, однако артист остался при своем мнении.
13:59:58 28-04-2026
лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю жизнь "выслуживаться" перед Западом...... собрались в кучу.. люди..кони
15:02:40 28-04-2026
что к чему?? (13:59:58 28-04-2026) лучше один раз попробовать лед самого чистого озера, чем всю... Лермонтов из тебя никакой.
15:06:31 28-04-2026
ипполит кузьмич (15:02:40 28-04-2026) Лермонтов из тебя никакой. ... я сильно не претендую)))
14:02:52 28-04-2026
Тоже не очень понимаю, что тут сильно криминального. У них мужик мужика лижет
14:36:09 28-04-2026
Ему виднее настоящему патриоту!!!!
15:34:42 28-04-2026
Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул. Дальше не читал. Стыдно за него.
16:57:50 28-04-2026
Гость (15:34:42 28-04-2026) Shaman объяснил, почему не стыдится того, что лизнул. Дальше... "Испанский стыд" (или эмпатическое смущение) — термин, который описывает чувство неловкости, стыда или смущения, которое возникает у человека, когда он наблюдает за чужими ошибками или неуместными поступками, не являясь при этом их непосредственным участником.
21:30:51 28-04-2026
Конечно не стыдится, ему же вообще не знакомо понятие стыда.
12:42:35 29-04-2026
А кто этот крашенный женоподобный особь?