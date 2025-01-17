В Рубцовске начальник отдела наркоконтроля получил 15 лет колонии за превышение полномочий
Полицейский не признал свою вину
17 января 2025, 15:33, ИА Амител
В Алтайском крае осудили начальника отдела наркоконтроля полиции Рубцовска, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в незаконном сбыте наркотических средств.
Мужчина был заинтересован в улучшении показателей своей работы и работы отдела и решил приукрасить в статистике действительное положение дел.
"Он склонил женщину, находящуюся уже под уголовным преследованием за незаконный сбыт наркотиков, вновь заняться их незаконным сбытом через интернет-магазин, специализирующийся на незаконном распространении наркотических средств бесконтактным способом, под его покровительством как сотрудника полиции. Женщина сообщала начальнику наркоконтроля места сформированных ею новых мест-тайников с наркотиком, а он самостоятельно и с помощью подчиненных ему сотрудников отдела наркоконтроля в указанных местах выявлял наркопотребителей, которых задерживал за хранение наркотиков, тем самым выявлял преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", – рассказали в пресс-службе.
На суде обвиняемый вину не признавал.
Суд дал ему 15 лет колонии строгого режима, а также лишил звания майора полиции и на десять лет запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Кроме того, на девять лет лишили свободы женщину, которая осуществляла незаконный сбыт наркотиков.
Также, как сообщили amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
15:39:31 17-01-2025
15 лет многовато
если он сделал подставные точки сбыта и отлавливал покупателей а возможно и сбытчиков то это ведь специальная операция верно? За что тогда 15 лет дали не понятно
15:46:52 17-01-2025
Откуда эти выродки? Вроде собирались во власть набирать через детектор лжи. Наверное такой отбор не получил популярности.
16:28:57 17-01-2025
Что-то все вывернули наизнанку. Он выполнял свою работу по выявление и пресечению распространения наркотиков. То что использовал , привлеченную к ответственности, так это называется - помощь полиции и сотрудничество со следствием. Он никого не заставлял заказывать наркотики через Интернет магазин, а тем более не заставлял Интернет магазин распространять наркотики. Чтобы собрать доказательную базу провел оперативную работу с привлечением добровольного помощника. Если за это будут закрывать на 15 лет, то с распространением наркотиков никто бороться не будет, потому что помогать оперативным работникам и следствию никто не будет, а опера раскрытием озадачиваться не будут, чтобы не посадили. Печально все это .
16:49:22 17-01-2025
Раскрывают друг дружку и деньги в кружку.
17:43:36 17-01-2025
Вообще как бы завербовал сексота и работал с ним, если ни один наркотик не дошел до наркоши, то вообще какие претензии. А если она что-то не сообщила, то претензии к ней. Странное дело. Я думал он подкидывал, а он реально нариков закрывал с помощью завербованного сексота, это же приемы оперативной работы