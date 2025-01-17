В Рубцовске начальник отдела наркоконтроля получил 15 лет колонии за превышение полномочий

Полицейский не признал свою вину

17 января 2025, 15:33, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

В Алтайском крае осудили начальника отдела наркоконтроля полиции Рубцовска, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в незаконном сбыте наркотических средств.

Мужчина был заинтересован в улучшении показателей своей работы и работы отдела и решил приукрасить в статистике действительное положение дел.

"Он склонил женщину, находящуюся уже под уголовным преследованием за незаконный сбыт наркотиков, вновь заняться их незаконным сбытом через интернет-магазин, специализирующийся на незаконном распространении наркотических средств бесконтактным способом, под его покровительством как сотрудника полиции. Женщина сообщала начальнику наркоконтроля места сформированных ею новых мест-тайников с наркотиком, а он самостоятельно и с помощью подчиненных ему сотрудников отдела наркоконтроля в указанных местах выявлял наркопотребителей, которых задерживал за хранение наркотиков, тем самым выявлял преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", – рассказали в пресс-службе.

На суде обвиняемый вину не признавал.

Суд дал ему 15 лет колонии строгого режима, а также лишил звания майора полиции и на десять лет запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Кроме того, на девять лет лишили свободы женщину, которая осуществляла незаконный сбыт наркотиков.

Также, как сообщили amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.