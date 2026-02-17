В школах России появится новый предмет с 1 сентября 2026 года

В обязательную программу включат "Обучение служением. Первые"

17 февраля 2026, 09:59, ИА Амител

С сентября школьная программа будет дополнена — программу "Обучение служением. Первые" интегрируют в обязательный предмет "Индивидуальный проект". Об этом сообщает РБК.

В рамках программы учащиеся 10–11‑х классов получат возможность решать реальные социальные задачи, поставленные некоммерческими организациями, государством и социальным бизнесом. За успешные проекты можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

«Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра просвещения Сергея Кравцова.

Помимо этого нововведения, Минпросвещения России продолжает работу по модернизации старшей школы. Так, ведомство разработало новый единый стандарт обучения для 10–11‑х классов.

Также министерство подготовило законопроект, направленный на блокировку в интернете ресурсов с готовыми домашними заданиями. Еще одним значимым изменением станет введение с 1 сентября 2026 года оценок за поведение в российских школах.