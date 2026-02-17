В школах России появится новый предмет с 1 сентября 2026 года

В обязательную программу включат "Обучение служением. Первые"

17 февраля 2026, 09:59, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С сентября школьная программа будет дополнена — программу "Обучение служением. Первые" интегрируют в обязательный предмет "Индивидуальный проект". Об этом сообщает РБК

В рамках программы учащиеся 10–11‑х классов получат возможность решать реальные социальные задачи, поставленные некоммерческими организациями, государством и социальным бизнесом. За успешные проекты можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

«Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра просвещения Сергея Кравцова. 

Помимо этого нововведения, Минпросвещения России продолжает работу по модернизации старшей школы. Так, ведомство разработало новый единый стандарт обучения для 10–11‑х классов. 

Также министерство подготовило законопроект, направленный на блокировку в интернете ресурсов с готовыми домашними заданиями. Еще одним значимым изменением станет введение с 1 сентября 2026 года оценок за поведение в российских школах. 

Гость

10:07:21 17-02-2026

Вести будет учитель обществознания наверное. Дополнительная нагрузка

Гость

10:19:29 17-02-2026

Это готовить будут детей стать обслуживающим персоналом? Лакеи, горничные, служанки, швейцары?

Гость

10:28:55 17-02-2026

Перечитал название несколько раз - так и не осознал нагромождения слов.

Гость

10:55:59 17-02-2026

Гость (10:28:55 17-02-2026) Перечитал название несколько раз - так и не осознал нагромо... Причем не только в названии, там и внутри статьи непонятное нагромождение слов

Гость

10:32:03 17-02-2026

по заголовку подумалось что в служение в храмы обучать собрались

Гость

10:54:03 17-02-2026

Когда уже совки уйдут на пенсию и перестанут тащить страну в совок.

Гость

11:13:24 17-02-2026

Гость (10:54:03 17-02-2026) Когда уже совки уйдут на пенсию и перестанут тащить страну в... Это не совки делают. Это миллениалы косплеят Союз под ударными дозами коксующегося (угля).

Гость

11:09:13 17-02-2026

Пап, мам, я получил пять по служению))))))))))))

Гость

11:12:04 17-02-2026

Математику переименовать: "Обучение сложением. Мифы и легенды"
Труды переименовать: "Консервирование и Суповарение. Первое. Второе. Компот"

Гость

11:40:59 17-02-2026

Гость (11:12:04 17-02-2026) Математику переименовать: "Обучение сложением. Мифы и легенд... +100500

учитель обществознания

11:16:25 17-02-2026

бред полный. Придумают же...
Зачем новый предмет, да еще с таким мутным названием? Темы Служения, подвига, патриотизма включены в программы других предметов - истории, обществознания и др. Проектная деятельность тоже входит в программу курса.
Просто кто-то из Минобразования пролоббировал этот курс, а на учеников ляжет дополнительная нагрузка. Введение каждого нового предмета в школе должно быть под пристальным вниманием всего общества, потому что дети - это дети общества.
Давать дополнительные баллы при поступлении за успешно сданный "престижный" предмет? Это дискриминация по отношению к другим дисциплинам, и разрушает принцип справедливого, беспристрастного оценивания.

Чувствуется реформаторский дух в образовании.
А реформировать нужно то, что касается не учеников, а учителей, например, зарплаты учителей.

Гость

11:57:28 17-02-2026

Вождению лучше бы учили. Что-бы к выпускному все с правами были.

Гость

13:02:17 17-02-2026

Гость (11:57:28 17-02-2026) Вождению лучше бы учили. Что-бы к выпускному все с правами б... Вы имели в виду вождению в кровати …

Гость

13:36:48 17-02-2026

"реальные социальные задачи, поставленные некоммерческими организациями, государством и социальным бизнесом"

Звучит как бесплатный детский труд

гость

20:09:53 18-02-2026

Вспоминая 11 класс моей дочери, обучение выглядело так- с8.00 до 14.30 6-7 уроков, домой 30 минут, выполнение домашних заданий 15.00-18.00, дорога на курсы подготовки к ЕГЭ 50 минут, с 19.30. до 21.00 курсы ЕГЭ, дорога домой 1.20(вечером транспорта меньше), дома доделки домашки. Итог "служение" будет с 22.00 до 6.00 утра?

