Эксперт Илюхин: Школы и детсады не имеют права требовать от родителей деньги

Любые инициативы по сбору денежных средств вправе выдвигать исключительно родительский комитет

14 февраля 2026, 17:28, ИА Амител

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин заявил, что любые требования к родителям школьников и воспитанников детских садов о принудительной сдаче денег на нужды образовательных учреждений являются неправомерными.

В беседе с ТАСС эксперт четко обозначил границы допустимого:

«Категорически нельзя требовать деньги или что‑то иное от родителей. Если у родителей нет на это средств или они против, никто не может их заставить. Решение о том, что и зачем собирать, может принимать только родительский комитет с учетом того, что есть люди, которые не смогут внести взнос».

Илюхин подчеркнул, что исключительно родительский комитет вправе рассматривать вопросы о необходимости дополнительных сборов и целевых расходах. При этом ключевое условие — учет финансовых возможностей всех семей, в том числе тех, кто по объективным причинам не в состоянии участвовать в сборе средств. Эксперт отметил, что никакого принуждения со стороны администрации школы или педагогов быть не должно.

По словам специалиста, государство в последнее время усиливает внимание к обеспечению школ всем необходимым, включая материально‑техническую базу. Вместе с тем Илюхин признал, что некоторые текущие нужды или закупка относительно недорогих товаров могут быть затруднены длительными и сложными бюрократическими процедурами.

В подобных ситуациях, как отметил эксперт, инициатива родителей действительно может помочь оперативно решить проблему. Однако он еще раз акцентировал, что любое участие в таких расходах должно оставаться строго добровольным и исходить исключительно от самих родителей, а не от администрации образовательного учреждения.

Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение. В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение.