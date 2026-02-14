Эксперт Илюхин: Школы и детсады не имеют права требовать от родителей деньги
Любые инициативы по сбору денежных средств вправе выдвигать исключительно родительский комитет
14 февраля 2026, 17:28, ИА Амител
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин заявил, что любые требования к родителям школьников и воспитанников детских садов о принудительной сдаче денег на нужды образовательных учреждений являются неправомерными.
В беседе с ТАСС эксперт четко обозначил границы допустимого:
«Категорически нельзя требовать деньги или что‑то иное от родителей. Если у родителей нет на это средств или они против, никто не может их заставить. Решение о том, что и зачем собирать, может принимать только родительский комитет с учетом того, что есть люди, которые не смогут внести взнос».
Илюхин подчеркнул, что исключительно родительский комитет вправе рассматривать вопросы о необходимости дополнительных сборов и целевых расходах. При этом ключевое условие — учет финансовых возможностей всех семей, в том числе тех, кто по объективным причинам не в состоянии участвовать в сборе средств. Эксперт отметил, что никакого принуждения со стороны администрации школы или педагогов быть не должно.
По словам специалиста, государство в последнее время усиливает внимание к обеспечению школ всем необходимым, включая материально‑техническую базу. Вместе с тем Илюхин признал, что некоторые текущие нужды или закупка относительно недорогих товаров могут быть затруднены длительными и сложными бюрократическими процедурами.
В подобных ситуациях, как отметил эксперт, инициатива родителей действительно может помочь оперативно решить проблему. Однако он еще раз акцентировал, что любое участие в таких расходах должно оставаться строго добровольным и исходить исключительно от самих родителей, а не от администрации образовательного учреждения.
Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение. В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение.
17:51:20 14-02-2026
сделают так что сам принесешь и попросишь что б взяли...
17:56:16 14-02-2026
Школа не может, а комитет родительский может. Ну и какая разница? Директриса благословит комитет, тот родителей обработает. Директор ещё и в стороне останется.
20:33:30 14-02-2026
А правительство "вправе", игнорируя неопровержимые показания общедомового счётчика, брать с потолка "нормативы" и кратно их повышать в "наказание" только за то, что граждане "дерзают" реализовывать своё неотъемлемое право решать самим - покупать или нет навязываемый им товар - индивидуальные счётчики?
04:41:26 15-02-2026
Отменить родительский комитет вообще. Вот какие функции кроме узаконненого вымогательства средств у родителей школьников выполняют он? Во первых их деятельность априори незаконна и сейчас я докажу почему. 1. Работа, услуги подразделяются на оплачиваемые (возмездные) и неоплачиваемые (безвозмездные). В связи с тем что родительский комитет не оплачивается деятельность относится к безвозмездной. Любая безвозмездная деятельность также подлежит учету по законам РФ в том числе и фискальному (налоговому). Вот скажите родительские комитеты у нас зарегистрированы в налоговом органе? Нет. То есть они выполняют свои функции с грубым нарушением законодательства и по идее должны привлекаться к административной, налоговой и гражданско-правовой ответственности. 2. Родительский комитет собирает денежные средства с родителей и распоряжается этими средствами. То что на родительском собрании выбрали 3 человек в родительский комитет не дает им право осуществлять сбор и распоряжение чужими деньгами. Т.Е. вести финансово-хозяйственную деятельность (в том числе отчитываться перед родителями за понесенные расходы) они не имеют прво опять же.
15:15:44 15-02-2026
Гость (04:41:26 15-02-2026) Отменить родительский комитет вообще. Вот какие функции кром... Сочувствую твоим детям. У нас род.комитет собирает на учебный год по 1500 (ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ), на то, чтоб вода в классе была, бумага туалетная, подарки какие. Если для вас это неподъемные средства, то и рожать не стоило вас.
17:24:51 15-02-2026
Гость (15:15:44 15-02-2026) Сочувствую твоим детям. У нас род.комитет собирает на учебны... Сочувствие принял. Деньги на бумагу туалетную, воду школы имеют. Вы еще про шторы сказку расскажите на которые почти ежегодно собираются деньги. Вас как лохов разводят, а вы еще и рот свой открываете.
20:20:31 15-02-2026
Гость (17:24:51 15-02-2026) Вы еще про шторы сказку расскажите на которые почти ежегодно собираются деньги. Хватит уже папко/мамкины рассказы взрослых соседей про шторы транслировать. Своего ребенка в школу выпустите, для чистоты эксперимента и убеждения в своей болтологии безосновательной. Старший ребенок школу закончил 6 лет назад. Младший сейчас в 7-м классе учится. Ни разу на шторы не сдавали.