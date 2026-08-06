Если алименты не оформлены через суд, для расчета доходов теперь берут не МРОТ, а среднюю зарплату по региону

06 августа 2026, 22:40, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Социальный фонд России разъяснил порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Этот порядок определяется семейным положением заявителя и основаниями для получения алиментов, говорится в канале Соцфонда в "Максе".

«Порядок учета алиментов зависит от семейного статуса заявителя и основания их получения», — указано в сообщении.

Если родители в разводе, а алименты не были установлены через суд, то сумма будет определяться на основе средней заработной платы в регионе проживания заявителя, согласно данным Росстата. Размер алиментов составит 1/4 от средней зарплаты на одного ребенка, 1/3 — на двух детей и 1/2 — на трех и более детей. Если сумма алиментов по нотариальному соглашению меньше этой, то будет засчитана именно она, как указано в публикации.

«Если же размер алиментов установлен судом, засчитают эту сумму. Информацию от судебных приставов Соцфонд получит самостоятельно. Если родитель в браке, никогда не заключал брак или является вдовой/вдовцом, в доход включат сумму алиментов, указанную в заявлении», — уточняется в материале.

Ранее финансист объяснил, как начисляют единое пособие на детей. Большая часть необходимых сведений поступает в Социальный фонд России автоматически.