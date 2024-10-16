В VK предлагают гранты до 5 млн рублей для авторов видео

Заявки принимают до 5 ноября

16 октября 2024, 11:44, ИА Амител

Съемка видео / Фото: unsplash.com

VK объявила о запуске программы грантовой поддержки для создателей видео, сообщили amic.ru в компании.

Подать заявку на грант до 5 млн рублей могут владельцы открытых сообществ "ВКонтакте" с аудиторией больше тысячи подписчиков. Также необходимо зарегистрированное юрлицо либо статус ИП.

Прием заявок начался 15 октября и продлится до 5 ноября. Каждый заявитель может подать только один проект.

Участник программы должен потратить полученные деньги на создание образовательно-развлекательного горизонтального видео продолжительность от 10 минут.

Тематика может быть любой – от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии. Главное, чтобы контент не нарушал правила площадки и российское законодательство, не носил рекламный характер, а само сообщество заявителя не содержало преимущественно коммерческий контент.

Сумма гранта зависит в том числе и от количества подписчиков. Общий фонд программы превысит 100 млн рублей.