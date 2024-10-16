В VK предлагают гранты до 5 млн рублей для авторов видео
Заявки принимают до 5 ноября
16 октября 2024, 11:44, ИА Амител
VK объявила о запуске программы грантовой поддержки для создателей видео, сообщили amic.ru в компании.
Подать заявку на грант до 5 млн рублей могут владельцы открытых сообществ "ВКонтакте" с аудиторией больше тысячи подписчиков. Также необходимо зарегистрированное юрлицо либо статус ИП.
Прием заявок начался 15 октября и продлится до 5 ноября. Каждый заявитель может подать только один проект.
Участник программы должен потратить полученные деньги на создание образовательно-развлекательного горизонтального видео продолжительность от 10 минут.
Тематика может быть любой – от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии. Главное, чтобы контент не нарушал правила площадки и российское законодательство, не носил рекламный характер, а само сообщество заявителя не содержало преимущественно коммерческий контент.
Сумма гранта зависит в том числе и от количества подписчиков. Общий фонд программы превысит 100 млн рублей.
11:55:54 16-10-2024
Десять минут и пять миллионов в кармане. Сколько этого хлама лежит на просторах интернета?
13:39:45 16-10-2024
Гость (11:55:54 16-10-2024) Десять минут и пять миллионов в кармане. Сколько этого хлама... на онлифанз есть весьма познавательные видео...
иногда думаешь, что что-то физически невозможно, но нет - делают.
13:55:52 16-10-2024
Мусик (13:39:45 16-10-2024) на онлифанз есть весьма познавательные видео...иногда ду...
Из серии, я и не знал, что человеческий организм способен на подобное! А тем более с кабачками! 🤣
14:06:45 16-10-2024
Гость (13:55:52 16-10-2024) Из серии, я и не знал, что человеческий организм способе... серию с кабачками не смотрел.
с арбузом видел.