До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае в первый день лета

Дождей не ожидается

01 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Leslie Cross / unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае 1 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +25...+30 градусов. В Барнауле будет от +25 до +27. Преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле при этом усиления не ожидаются.

Ранее рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в июне.