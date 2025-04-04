VK запустила медиапроект для популяризации науки среди россиян

Материалы для сайта "Наука Mail" пишут ученые, разработчики и представители промышленного сектора

04 апреля 2025, 15:47, ИА Амител

Скриншот с сайта "Наука Mail" / science.mail.ru

VK объявила о запуске медиапроекта "Наука Mail". Он направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской тематике, сообщили amic.ru в пресс-службе VK.

Издание публикует новости о передовых исследованиях и разработках, а также экспертные колонки и спецпроекты на тему космоса, энергетики, биотехнологий, агрономии, робототехники, ИИ и так далее. Со временем разделы будут развиваться и дополняться редакционными форматами и спецпроектами, которые охватят множество научных направлений.

Контент для портала создают ученые, разработчики, сотрудники ведущих университетов и исследовательских центров России, а также представители промышленного сектора.

Среди авторов – профессор Сколковского института науки и технологий Александр Квашнин, директор научно-образовательного центра "Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles" Балтийского федерального университета им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк), старший научный сотрудник группы "Квантовая оптика" Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и другие.

Сайт доступен по ссылке science.mail.ru.