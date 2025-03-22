В "VK Видео" появится каталог китайского аниме от BiliBili
Новые серии будут выходить на отечественной площадке одновременно с мировыми релизами
22 марта 2025, 15:00, ИА Амител
VK заключил сделку с китайским видеохостингом BiliBili, получив права на показ 119 аниме-проектов в сервисе "VK Видео", сообщили в компании.
Зрители отечественной площадки получат доступ к более чем двум тысячам единиц аниме-контента, включая 18 мировых премьер. Новые серии будут выходить в русском дубляже одновременно с глобальными релизами, а все материалы будут доступны на платформе в течение четырех лет.
Первые премьеры в "VK Видео" состоятся до конца марта, а среди приобретенных тайтлов значатся B.King, Action Monster Big Movie, Losing Money to Be a Tycoon и The All-devouring Whale: Homecoming.
В VK отметили, что в феврале 2025 года аудитория китайской, корейской и японской анимации превысила 6 млн человек. А суточное время, которое россияне тратят на просмотр этого контента, за два года выросло в 13 раз.
"Китай становится глобальным хабом аниме, и мы предлагаем пользователям востребованные тайтлы одновременно с мировой премьерой", – отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.
15:10:53 22-03-2025
это конечно хорошо, но если открыть доступ к контенту 21+, то Вк получит ещё больше аудитории
16:09:46 22-03-2025
Шинник (15:10:53 22-03-2025) это конечно хорошо, но если открыть доступ к контенту 21+, т...
Всё там есть и всегда было
10:28:23 23-03-2025
Гость (16:09:46 22-03-2025) Всё там есть и всегда было...
ВК испоганили как только можно! А что касается контента 18+ то хоть обминуситесь, дурики! Он был, есть и будет!
11:00:00 24-03-2025
Шинник (15:10:53 22-03-2025) это конечно хорошо, но если открыть доступ к контенту 21+, т... Все там есть, даже искать особо не надо.