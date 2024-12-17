Владимир Путин приобнял алтайского паралимпийца Жданова на встрече в Кремле

Президент попросил бийского пловца не волноваться во время выступления

17 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Владимир Путин и Роман Жданов / Фото: сайт Кремля

В Большом Кремлевском дворце 16 декабря вручили государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Алтайский край на встрече с президентом Владимиром Путиным представляли трое спортсменов: пловец Роман Жданов (завоевал две золотые медали и одну серебряную), легкоатлет Александр Костин (завоевал золотую и серебряную), а также Егор Ефросинин (две бронзовые медали). От имени паралимпийцев выступил бийчанин Роман Жданов, который очень сильно волновался. В итоге президент Путин приобнял алтайского спортсмена, чтобы он меньше переживал.

"Несмотря на то, что мы выступали без флага и гимна России, мы знали и чувствовали, что мы представляем нашу страну, знали, что Вы поддерживаете нас, поддерживает широкая российская общественность, что было очень важно и ценно для нас. Средства массовой информации широко освещали наши игры: трансляции на "Матч ТВ", интервью, публикации, участие в передачах – все было на высшем уровне. Благодаря этому на протяжении всех Игр ощущалась поддержка родных, близких и многочисленных болельщиков. Даже сейчас, несмотря на то, что прошло уже много времени, нас до сих пор приглашают участвовать в различных передачах, в проектах, фотосессиях", – сказал Роман Жданов президенту.

Также чемпион Игр в Париже поблагодарил главу государства, что в стране созданы условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься спортом.

Напомним, алтайский инваспортсмен Роман Жданов внес весомый вклад в медальную копилку российской сборной на летней Паралимпиаде. Игры прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Пловец из Бийска защитил титул паралимпийского чемпиона на дистанции 50 метров на спине. Ранее он выиграл в Париже золото в заплыве на 150 метров комплексным плаванием и завоевал серебро на 200-метровке вольным стилем. Теперь он пятикратный паралимпийский чемпион. В 2021 году он также выиграл три награды высшей пробы на Паралимпиаде в Токио.